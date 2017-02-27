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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11779117801178111782>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 71
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
28%
20
42,50-43,00
37%
26
43,00-43,50
10%
7
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:51

  Hotab написав:Знову ростемо? Банки (деякі) прям суттєво відстають.

it's Christmas - готівки каравани ще не дійшли до замовників.
Банки (деякі) про це шотознають™
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:22

  Visky написав:
  Proofy написав:С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
Прошу показати де він це показує? Кожен день зростає, причому за онаковим сценарієм: взліт на 8-10 коп і фінальна просадка до приблизно +6 коп до курсу фініша минулого дня.
Просто готівка суттєво відірвалася, але 43 рівень має і її притримати

Ситуативные дневные графики показывают вниз, то что потом гонят вверх, например в конце сессии, то бывает.
Пока что официальный не сильно вырос, возможно придут к 42 в конце концов, все остальное паника.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:27

  vitaxa2006 написав:Realist
Долар зараз вигідніше за біткоїн.

С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:31

  Proofy написав:
  vitaxa2006 написав:Realist
Долар зараз вигідніше за біткоїн.

С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?

але потім на бітку можна за наступний тиждень/півмісяця й -20% отримати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:32

  Proofy написав:
  vitaxa2006 написав:Realist
Долар зараз вигідніше за біткоїн.

С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?
8) получить/потерять
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:45

  Shaman написав:
  Proofy написав:
  vitaxa2006 написав:Realist
Долар зараз вигідніше за біткоїн.

С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?

але потім на бітку можна за наступний тиждень/півмісяця й -20% отримати :D

может все что угодно быть. На буллране можно и +20% легко получить.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:53

  Proofy написав:
  Visky написав:
  Proofy написав:С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
Прошу показати де він це показує? Кожен день зростає, причому за онаковим сценарієм: взліт на 8-10 коп і фінальна просадка до приблизно +6 коп до курсу фініша минулого дня.
Просто готівка суттєво відірвалася, але 43 рівень має і її притримати

Ситуативные дневные графики показывают вниз, то что потом гонят вверх, например в конце сессии, то бывает.
Пока что официальный не сильно вырос, возможно придут к 42 в конце концов, все остальное паника.
Так якраз навпаки: взліт на старті на 8-10 коп, де НБУ стримує подальше підвищення, а в кінці сессії на тонкому ринку НБУ притискає курс на 3-5 коп разом з фінальною проводкою ранішніх угод, що були на старті сесії (т.з. кошачій хвіст). Я не бачу Вашої картини, "що показує", може Ви якось графічно це позначите?

Але от сьогодні є поки ситуативний злом на МБ - зниження на 10 коп з дівергенцією з інерційним готівковим ринком, який зріс на 5 коп до оптово-київського курсу 43,05.
Причиною злому на МБ може бути дуже радісна новина: Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит Групи семи для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ. €3 млрд одночасно - оце суттєво!
Востаннє редагувалось Visky в П'ят 10 січ, 2025 15:02, всього редагувалось 5 разів.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:53

  Proofy написав:
  Shaman написав:
  Proofy написав:=========================
Долар зараз вигідніше за біткоїн
======================
С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?

але потім на бітку можна за наступний тиждень/півмісяця й -20% отримати :D

может все что угодно быть. На буллране можно и +20% легко получить.
получить? или чиста посмотреть, порадоваться своему теоретическому багатству? :mrgreen:
КТО из вас продал на пике (та хоть рядом) ваших буллранов ?? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:07

  Visky написав:
  Proofy написав:
  Visky написав:Прошу показати де він це показує? Кожен день зростає, причому за онаковим сценарієм: взліт на 8-10 коп і фінальна просадка до приблизно +6 коп до курсу фініша минулого дня.
Просто готівка суттєво відірвалася, але 43 рівень має і її притримати

Ситуативные дневные графики показывают вниз, то что потом гонят вверх, например в конце сессии, то бывает.
Пока что официальный не сильно вырос, возможно придут к 42 в конце концов, все остальное паника.
Так якраз навпаки: взліт на старті на 8-10 коп, де НБУ стримує подальше підвищення, а в кінці сессії на тонкому ринку НБУ притискає курс на 3-5 коп разом з фінальною проводкою ранішніх угод, що були на старті сесії (т.з. кошачій хвіст). Я не бачу Вашої картини, "що показує", може Ви якось крафічно це позначите?
...

подивиться архів Мінфіну або рух графіку за поточний день. буде саме так, як описав Proofy - падіння вдень, а під вечір різкий стрибок, коли вже майже не має угод. раніше графіка працювала, зараз щось зламалося - але це видно по цифрах в таблиці нижче.

а те, що пишете ви - стрибок догори, а потім вниз - в останні дні такого не було...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:46

  Proofy написав:
  Visky написав:
  Proofy написав:С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
Прошу показати де він це показує? Кожен день зростає, причому за онаковим сценарієм: взліт на 8-10 коп і фінальна просадка до приблизно +6 коп до курсу фініша минулого дня.
Просто готівка суттєво відірвалася, але 43 рівень має і її притримати

Ситуативные дневные графики показывают вниз, то что потом гонят вверх, например в конце сессии, то бывает.
Пока что официальный не сильно вырос, возможно придут к 42 в конце концов, все остальное паника.
Якими графіками і даними Ви користуєтеся? Можливо в цьому причина перегорнутої для Вас картини? Зазвичай багато укр. ресурсів подають застарілі і невідповідні дані і графіки, з перемішаних і звалених в кінці дня даних. Рекомендую дивитись графік реальних торгів в реальному часі з 2-х площадок, де вони зараз проводяться. Я вже впродовж багатьох років про це зауважував, а люди продовжують дивитись неадекватні і застарілі з Мінфіну/фінансу чи Укрділинга.
Зараз на МБ курс 42.264, що на 13 коп нижче вчорашнього закриття. Звіртесь.
Готівка поволі теж починає розвертатись
Visky
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