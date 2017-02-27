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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:15
На приголомшливих даних про різке зниження безробіття в США курс $ стрімко підвищується до інших валют. Курс Є/$ звалився на 50 п. до 1,025.
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Visky
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:35
Visky написав:
На приголомшливих даних про різке зниження безробіття в США курс $ стрімко підвищується до інших валют. Курс Є/$ звалився на 50 п. до 1,025
с перспективой Гренландии открылась куча высокооплачиваемых рабочих мест американским безработным1,0220
коснулись в 15:32
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:19
flysoulfly
Смішно. Так і в Канаді куча вакансій їм додасться
Але нафта знову злетіла в ціні, Брент - 80 . Це мінус.
Але ж пишуть, що злетіла саме на перспективі нових нафтових санкцій проти рашки. А це ж неабиякий плюс!
Мінімум по Є/$ був навіть 1,0215
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Visky
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Ірина_
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