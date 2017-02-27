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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11779117801178111782

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 71
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
28%
20
42,50-43,00
37%
26
43,00-43,50
10%
7
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:15

На приголомшливих даних про різке зниження безробіття в США курс $ стрімко підвищується до інших валют. Курс Є/$ звалився на 50 п. до 1,025.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:35

  Visky написав:На приголомшливих даних про різке зниження безробіття в США курс $ стрімко підвищується до інших валют. Курс Є/$ звалився на 50 п. до 1,025
с перспективой Гренландии открылась куча высокооплачиваемых рабочих мест американским безработным
1,0220 :shock: коснулись в 15:32
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:19

flysoulfly :D Смішно. Так і в Канаді куча вакансій їм додасться
Але нафта знову злетіла в ціні, Брент - 80 . Це мінус.
Але ж пишуть, що злетіла саме на перспективі нових нафтових санкцій проти рашки. А це ж неабиякий плюс!
Мінімум по Є/$ був навіть 1,0215
Visky
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