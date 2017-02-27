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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11779117801178111782

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 72
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
28%
20
42,50-43,00
36%
26
43,00-43,50
11%
8
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:15

На приголомшливих даних про різке зниження безробіття в США курс $ стрімко підвищується до інших валют. Курс Є/$ звалився на 50 п. до 1,025.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:35

  Visky написав:На приголомшливих даних про різке зниження безробіття в США курс $ стрімко підвищується до інших валют. Курс Є/$ звалився на 50 п. до 1,025
с перспективой Гренландии открылась куча высокооплачиваемых рабочих мест американским безработным
1,0220 :shock: коснулись в 15:32
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:19

flysoulfly :D Смішно. Так і в Канаді куча вакансій їм додасться
Але нафта знову злетіла в ціні, Брент - 80 . Це мінус.
Але ж пишуть, що злетіла саме на перспективі нових нафтових санкцій проти рашки. А це ж неабиякий плюс!
Мінімум по Є/$ був навіть 1,0215
А наша готівка знову вгору поперла 43,07 прийом київ-опт.
Дуже великий попит на $ і ніщо цю лавину не стримує, ні тех.рівень 43 (42-й притримував), ні 3 млрд Є, ні падіння МБ на 13 коп.
Завтра очікую ще вищого курсу, десь 43,10-,15, а то й вище
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:39

  Visky написав:flysoulfly :D Смішно. Так і в Канаді куча вакансій їм додасться
Але нафта знову злетіла в ціні, Брент - 80 . Це мінус.
Але ж пишуть, що злетіла саме на перспективі нових нафтових санкцій проти рашки. А це ж неабиякий плюс!
Мінімум по Є/$ був навіть 1,0215
А наша готівка знову вгору поперла 43,07 прийом київ-опт.
Дуже великий попит на $ і ніщо цю лавину не стримує, ні тех.рівень 43 (42-й притримував), ні 3 млрд Є, ні падіння МБ на 13 коп.
Завтра очікую ще вищого курсу, десь 43,10-,15, а то й вище

А може вниз?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коли почнемо єврюхой таритись? З 0,98 почнимо чи буде нижче?
ihorsic
 
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  Бетон написав:42.85
Плавно подгребаем к 43

Проходим 43.05
Нормально идём, прямо
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:36

  ihorsic написав:Коли почнемо єврюхой таритись? З 0,98 почнимо чи буде нижче?


для чого папером таритися, якщо є спарвжній актив - золото
Yuri_61
 
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