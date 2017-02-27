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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11780117811178211783>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 72
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
28%
20
42,50-43,00
36%
26
43,00-43,50
11%
8
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:15

На приголомшливих даних про різке зниження безробіття в США курс $ стрімко підвищується до інших валют. Курс Є/$ звалився на 50 п. до 1,025.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:35

  Visky написав:На приголомшливих даних про різке зниження безробіття в США курс $ стрімко підвищується до інших валют. Курс Є/$ звалився на 50 п. до 1,025
с перспективой Гренландии открылась куча высокооплачиваемых рабочих мест американским безработным
1,0220 :shock: коснулись в 15:32
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:19

flysoulfly :D Смішно. Так і в Канаді куча вакансій їм додасться
Але нафта знову злетіла в ціні, Брент - 80 . Це мінус.
Але ж пишуть, що злетіла саме на перспективі нових нафтових санкцій проти рашки. А це ж неабиякий плюс!
Мінімум по Є/$ був навіть 1,0215
А наша готівка знову вгору поперла 43,07 прийом київ-опт.
Дуже великий попит на $ і ніщо цю лавину не стримує, ні тех.рівень 43 (42-й притримував), ні 3 млрд Є, ні падіння МБ на 13 коп.
Завтра очікую ще вищого курсу, десь 43,10-,15, а то й вище
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:39

  Visky написав:flysoulfly :D Смішно. Так і в Канаді куча вакансій їм додасться
Але нафта знову злетіла в ціні, Брент - 80 . Це мінус.
Але ж пишуть, що злетіла саме на перспективі нових нафтових санкцій проти рашки. А це ж неабиякий плюс!
Мінімум по Є/$ був навіть 1,0215
А наша готівка знову вгору поперла 43,07 прийом київ-опт.
Дуже великий попит на $ і ніщо цю лавину не стримує, ні тех.рівень 43 (42-й притримував), ні 3 млрд Є, ні падіння МБ на 13 коп.
Завтра очікую ще вищого курсу, десь 43,10-,15, а то й вище

А може вниз?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коли почнемо єврюхой таритись? З 0,98 почнимо чи буде нижче?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:25

  Бетон написав:42.85
Плавно подгребаем к 43

Проходим 43.05
Нормально идём, прямо
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:36

  ihorsic написав:Коли почнемо єврюхой таритись? З 0,98 почнимо чи буде нижче?


для чого папером таритися, якщо є спарвжній актив - золото
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС ліквідність

треба трошки подивитися, що там з грошима за підсумками року

грошенят в грудні стало значно більше
готівка - збільшилася на 24 ярди грн, до 822 ярдів. зростання з початку року - 58 ярдів грн.
безготівка - зросла аж на 88 ярдів грн, до 779 ярдів, але це все одно менша на 56 ярдів грн, ніж на початку року.

це сталося за рахунок того, що за рахунок іноземної допомоги через бюджет в банківську систему потрапило 328 ярдів грн, а інтервенції, не вважаючи на рекорд, склали лише 222 ярди грн.

ЗВР теж зросли на 4 ярди дол й склали 44 ярди дол. це взагалі поєднані речі - чим більше в нас ЗВР, тим більше гривень в банківській системі
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а залишки грошей в банках зросли ще більше

в юридичних осіб - аж на 119 ярдів й сягнули 1,1 трлн грн
у фізичних осіб - на скромні 22 ярди грн, до 795 ярдів грн

з одного боку зросли гривневі ОВДП на 54 ярди грн, при цьому в грудні за рахунок банків - лише на 25 ярдів грн, а ще 28 ярдів купили юридичні особи. оскільки 20 ярдів купили саме 30 грудня, щось мені здається, що це хтось з великих державних структур.

а кредити під кінець року зменшилися. не сильно але
у юр осіб на 14 ярдів грн, до 566 ярдів грн (реальних десь дві третини)
у фізосіб - 4 ярди грн, до 262 ярд грн (живих 80%).

до речі, в гривневі ОВДП банки вже вклали 811 ярдів грн
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 11 січ, 2025 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ЗВР теж зросли на 4 ярди дол й склали 44 ярди дол. це взагалі поєднані речі - чим більше в нас ЗВР, тим більше гривень в банківській системі

ИМХО цим закладають міну повільної дії під курсом...
Якщо б гривня "друкувалась" не в момент приходу допомоги, а в момент її продажу на міжбанку то було б значно менше тиску. Хоча б "шкідливі" депозитні сертифікати б зникли.
Дюрі-бачі
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