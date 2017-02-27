RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11780117811178211783

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 72
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
28%
20
42,50-43,00
36%
26
43,00-43,50
11%
8
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:15

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ЗВР теж зросли на 4 ярди дол й склали 44 ярди дол. це взагалі поєднані речі - чим більше в нас ЗВР, тим більше гривень в банківській системі

ИМХО цим закладають міну повільної дії під курсом...
Якщо б гривня "друкувалась" не в момент приходу допомоги, а в момент її продажу на міжбанку то було б значно менше тиску. Хоча б "шкідливі" депозитні сертифікати б зникли.

ви щось плутаєте. так, допомога продається поза міжбанком, але вона все одно продається. до речі, невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.

це емісія гривні під надходження валюти - так роблять всі країни, де валютний профіцит.

міна є, але зовсім інша. валютний борг зростає, а от ЗВР набагато повільніше, бо частина ЗВР витрачається через великий дефіцит зовнішньої торгівлі.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7855
З нами з: 29.09.19
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.

Вам видніше, я вважав, що бюджет щедрі витрати в грудні робив саме за рахунок допомги...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4647
З нами з: 29.07.22
Подякував: 773 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

валютні інтервенції склали 5,3 ярди дол в грудні. про це вже всі чули. відповідно доля НБУ на міжбанку склала дві третини.

через що виник такий дефіцит - це дефіцит операцій клієнтів банків - 3,5 ярди дол проти 900 млн дол в листопаді й 1,4 ярди дол в жовтні. надходження трохи впали в грудні - 236 млн дол на день, що менше ніж в листопаді - 254 млн дол, але на рівні жовтня. а от попит значно зріс - до 400 млн дол на день, проти 300 млн дол в жовтні та листопаді. були окремі дні, коли попит складав й 700 млн дол, й 800 млн дол.

мені здається, що це були якийсь централізовані оплати з бюджету, бо це відбувалося саме после великих виплат бюджету, але це лише припущення.

населення купило, як й в жовтні - 1,2 ярди дол
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7855
З нами з: 29.09.19
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.

Вам видніше, я вважав, що бюджет щедрі витрати в грудні робив саме за рахунок допомги...

так й є - саме за рахунок допомоги.

просто вона продавалася не на міжбанку, а поза ним. а от що коїлося на міжбанку, якби всю цю суму пропускали через міжбанк - навіть не уявляю :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7855
З нами з: 29.09.19
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 11780117811178211783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3513, 3514, 3515
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35147 37326062
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2025 12:38
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13368126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23272045
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6076)
11.01.2025 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.