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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ЗВР теж зросли на 4 ярди дол й склали 44 ярди дол. це взагалі поєднані речі - чим більше в нас ЗВР, тим більше гривень в банківській системі
ИМХО цим закладають міну повільної дії під курсом...
Якщо б гривня "друкувалась" не в момент приходу допомоги, а в момент її продажу на міжбанку то було б значно менше тиску. Хоча б "шкідливі" депозитні сертифікати б зникли.
ви щось плутаєте. так, допомога продається поза міжбанком, але вона все одно продається. до речі, невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.
це емісія гривні під надходження валюти - так роблять всі країни, де валютний профіцит.
міна є, але зовсім інша. валютний борг зростає, а от ЗВР набагато повільніше, бо частина ЗВР витрачається через великий дефіцит зовнішньої торгівлі.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:16
Shaman написав:
невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.
Вам видніше, я вважав, що бюджет щедрі витрати в грудні робив саме за рахунок допомги...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:36
валютні інтервенції склали 5,3 ярди дол в грудні. про це вже всі чули. відповідно доля НБУ на міжбанку склала дві третини.
через що виник такий дефіцит - це дефіцит операцій клієнтів банків - 3,5 ярди дол проти 900 млн дол в листопаді й 1,4 ярди дол в жовтні. надходження трохи впали в грудні - 236 млн дол на день, що менше ніж в листопаді - 254 млн дол, але на рівні жовтня. а от попит значно зріс - до 400 млн дол на день, проти 300 млн дол в жовтні та листопаді. були окремі дні, коли попит складав й 700 млн дол, й 800 млн дол.
мені здається, що це були якийсь централізовані оплати з бюджету, бо це відбувалося саме после великих виплат бюджету, але це лише припущення.
населення купило, як й в жовтні - 1,2 ярди дол
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Додано: Суб 11 січ, 2025 16:39
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.
Вам видніше, я вважав, що бюджет щедрі витрати в грудні робив саме за рахунок допомги...
так й є - саме за рахунок допомоги.
просто вона продавалася не на міжбанку, а поза ним. а от що коїлося на міжбанку, якби всю цю суму пропускали через міжбанк - навіть не уявляю
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