RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11780117811178211783

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 73
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
27%
20
42,50-43,00
36%
26
43,00-43,50
12%
9
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:15

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ЗВР теж зросли на 4 ярди дол й склали 44 ярди дол. це взагалі поєднані речі - чим більше в нас ЗВР, тим більше гривень в банківській системі

ИМХО цим закладають міну повільної дії під курсом...
Якщо б гривня "друкувалась" не в момент приходу допомоги, а в момент її продажу на міжбанку то було б значно менше тиску. Хоча б "шкідливі" депозитні сертифікати б зникли.

ви щось плутаєте. так, допомога продається поза міжбанком, але вона все одно продається. до речі, невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.

це емісія гривні під надходження валюти - так роблять всі країни, де валютний профіцит.

міна є, але зовсім інша. валютний борг зростає, а от ЗВР набагато повільніше, бо частина ЗВР витрачається через великий дефіцит зовнішньої торгівлі.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 29.09.19
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.

Вам видніше, я вважав, що бюджет щедрі витрати в грудні робив саме за рахунок допомги...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4649
З нами з: 29.07.22
Подякував: 773 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

валютні інтервенції склали 5,3 ярди дол в грудні. про це вже всі чули. відповідно доля НБУ на міжбанку склала дві третини.

через що виник такий дефіцит - це дефіцит операцій клієнтів банків - 3,5 ярди дол проти 900 млн дол в листопаді й 1,4 ярди дол в жовтні. надходження трохи впали в грудні - 236 млн дол на день, що менше ніж в листопаді - 254 млн дол, але на рівні жовтня. а от попит значно зріс - до 400 млн дол на день, проти 300 млн дол в жовтні та листопаді. були окремі дні, коли попит складав й 700 млн дол, й 800 млн дол.

мені здається, що це були якийсь централізовані оплати з бюджету, бо це відбувалося саме после великих виплат бюджету, але це лише припущення.

населення купило, як й в жовтні - 1,2 ярди дол
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 29.09.19
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 16:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:невикористана частина допомоги, яка хоч й продана, але ця гривня не потрапляє в банківську систему.

Вам видніше, я вважав, що бюджет щедрі витрати в грудні робив саме за рахунок допомги...

так й є - саме за рахунок допомоги.

просто вона продавалася не на міжбанку, а поза ним. а от що коїлося на міжбанку, якби всю цю суму пропускали через міжбанк - навіть не уявляю :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 29.09.19
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:41

  Shaman написав:населення купило, як й в жовтні - 1,2 ярди дол


а скільки населення продало доларів?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2918
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 20:42

  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:населення купило, як й в жовтні - 1,2 ярди дол

а скільки населення продало доларів?

це кінцеве сальдо - а так населення продало 1,3 ярди дол, купило 2,5
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 29.09.19
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 22:05

А населення я бачу не дурне -
кожного місяця лярд баксів скирдує!
asti
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11780117811178211783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3513, 3514, 3515
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35147 37326232
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2025 12:38
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13368171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23272083
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.