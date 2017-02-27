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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11781117821178311784

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 73
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
27%
20
42,50-43,00
36%
26
43,00-43,50
12%
9
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:09

  sens написав:
  asti написав:А населення я бачу не дурне -
кожного місяця лярд баксів скирдує!

На росії так само,курс летить,народ винний.

Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.
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  #<1 ... 11781117821178311784
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