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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2025 10:09
sens написав: asti написав:
А населення я бачу не дурне -
кожного місяця лярд баксів скирдує!
На росії так само,курс летить,народ винний.
Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.
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