Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2025 10:09
Додано: Нед 12 січ, 2025 10:52
А те, що вывезли Янык с Асадом, НЕ считая местных нефте- и газо-баронов, алмазо- и золото-добытчиков, металлургов (в т.ч. никеля с побочными металлами платиновой группы и редкоземельными), аграриев и прочая, и прочая, во главе пуйлом?! На сколько миллиардов продали напрямую Европе и Штатам только по безналу?
Додано: Нед 12 січ, 2025 15:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а з приводу поточного рівня курсу. так вибачте, а інтервенції поки що залишаються доволі високими - за 6-10 грудня більше 1 ярда дол, тобто по 200 млн дол на день, що менше ніж в грудні, але значно більше ніж жовтень-листопад.
це викликано тим, що частково свята, й надходження, й витрати валюти зменшились - але надходження - більше скоротилися.
й ще раз нагадую - будь-яка прив'язка руху курсу до дати надходження допомоги - це така собі розминка для розуму, й не більше
Додано: Нед 12 січ, 2025 15:46
Shaman Як на мене, то це:
1. Залишки розподілу бюджетного вливання наприкінці грудня (наприклад: я зарплату отримав лише 29 грудня, ще дуже здивувався, що гроші в неділю прийшли)
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
Додано: Нед 12 січ, 2025 16:11
та. але бюджет в січні поки гроші майже не вливає, а інтервенції ще є. тому кількість грошей зменшується - без п'ятниці вже на 32 ярди грн. ще тиждень таких інтервенцій, й все, гроші закінчаться
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