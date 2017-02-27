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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2025 10:09
sens написав: asti написав:
А населення я бачу не дурне -
кожного місяця лярд баксів скирдує!
На росії так само,курс летить,народ винний.
Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.
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Навуходоносор
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Додано: Нед 12 січ, 2025 10:52
Навуходоносор написав:
Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.
А те, що вывезли Янык с Асадом, НЕ считая местных нефте- и газо-баронов, алмазо- и золото-добытчиков, металлургов (в т.ч. никеля с побочными металлами платиновой группы и редкоземельными), аграриев и прочая, и прочая, во главе пуйлом?! На сколько миллиардов продали напрямую Европе и Штатам только по безналу?
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Миша-клиент
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Додано: Нед 12 січ, 2025 15:36
а з приводу поточного рівня курсу. так вибачте, а інтервенції поки що залишаються доволі високими - за 6-10 грудня більше 1
ярда дол, тобто по 200
млн дол на день, що менше ніж в грудні, але значно більше ніж жовтень-листопад.
це викликано тим, що частково свята, й надходження, й витрати валюти зменшились - але надходження - більше скоротилися.
й ще раз нагадую - будь-яка прив'язка руху курсу до дати надходження допомоги - це така собі розминка для розуму, й не більше
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Shaman
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Додано: Нед 12 січ, 2025 15:46
Shaman Як на мене, то це:
1. Залишки розподілу бюджетного вливання наприкінці грудня (наприклад: я зарплату отримав лише 29 грудня, ще дуже здивувався, що гроші в неділю прийшли)
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 12 січ, 2025 16:11
Дюрі-бачі написав:Shaman
Як на мене, то це:
1. Залишки розподілу бюджетного вливання наприкінці грудня (наприклад: я зарплату отримав лише 29 грудня, ще дуже здивувався, що гроші в неділю прийшли)
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
та. але бюджет в січні поки гроші майже не вливає, а інтервенції ще є. тому кількість грошей зменшується - без п'ятниці вже на 32 ярди грн. ще тиждень таких інтервенцій, й все, гроші закінчаться
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Shaman
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:14
Дюрі-бачі написав:
Як на мене, то це:
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ?
якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
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flysoulfly
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:29
Visky написав: Visky написав:
А наша готівка знову вгору поперла 43,07 прийом київ-опт.
Дуже великий попит на $ і ніщо цю лавину не стримує, ні тех.рівень 43 (42-й притримував), ні 3 млрд Є, ні падіння МБ на 13 коп.
Завтра очікую ще вищого курсу, десь 43,10-,15
Саме такі цифри в полудень показала і стала трохи присідати. Вітаю продавших на піку!
Пік важко зловити)
Тому 43.05 теж норм.
Тепер очікую на просідання з понеділка долара до гривні і євро до долара!
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Kravec_5
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:24
Kravec_5 Саме це мав на увазі цим образним висловом.
По Є й інших тв. валютах до $ - продовжується низхідний тренд. Питання: чи буде досягнуто паритет до кінця зими?
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Visky
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:47
Миша-клиент написав: Навуходоносор написав:
Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.
А те, що вывезли Янык с Асадом, НЕ считая местных нефте- и газо-баронов, алмазо- и золото-добытчиков, металлургов (в т.ч. никеля с побочными металлами платиновой группы и редкоземельными), аграриев и прочая, и прочая, во главе пуйлом?! На сколько миллиардов продали напрямую Европе и Штатам только по безналу?
Уважаемый Михаил)
В следующий раз, когда будете видеть сообщения под ником "Навуходоносор" на этом форуме с грамматическими ошибками, не важно на каком языке, знайте - это сарказм.
По теме ветки.
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
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Навуходоносор
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