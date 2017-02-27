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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11781117821178311784

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 76
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
8%
6
42,00-42,50
26%
20
42,50-43,00
34%
26
43,00-43,50
12%
9
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:09

  sens написав:
  asti написав:А населення я бачу не дурне -
кожного місяця лярд баксів скирдує!

На росії так само,курс летить,народ винний.

Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:52

  Навуходоносор написав:Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.


А те, що вывезли Янык с Асадом, НЕ считая местных нефте- и газо-баронов, алмазо- и золото-добытчиков, металлургов (в т.ч. никеля с побочными металлами платиновой группы и редкоземельными), аграриев и прочая, и прочая, во главе пуйлом?! На сколько миллиардов продали напрямую Европе и Штатам только по безналу?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а з приводу поточного рівня курсу. так вибачте, а інтервенції поки що залишаються доволі високими - за 6-10 грудня більше 1 ярда дол, тобто по 200 млн дол на день, що менше ніж в грудні, але значно більше ніж жовтень-листопад.

це викликано тим, що частково свята, й надходження, й витрати валюти зменшились - але надходження - більше скоротилися.

й ще раз нагадую - будь-яка прив'язка руху курсу до дати надходження допомоги - це така собі розминка для розуму, й не більше ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 15:46

Shaman Як на мене, то це:
1. Залишки розподілу бюджетного вливання наприкінці грудня (наприклад: я зарплату отримав лише 29 грудня, ще дуже здивувався, що гроші в неділю прийшли)
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:11

  Дюрі-бачі написав:Shaman Як на мене, то це:
1. Залишки розподілу бюджетного вливання наприкінці грудня (наприклад: я зарплату отримав лише 29 грудня, ще дуже здивувався, що гроші в неділю прийшли)
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...

та. але бюджет в січні поки гроші майже не вливає, а інтервенції ще є. тому кількість грошей зменшується - без п'ятниці вже на 32 ярди грн. ще тиждень таких інтервенцій, й все, гроші закінчаться :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:14

  Дюрі-бачі написав: Як на мене, то це:

2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ? :mrgreen: якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:29

  Visky написав:
  Visky написав:А наша готівка знову вгору поперла 43,07 прийом київ-опт.
Дуже великий попит на $ і ніщо цю лавину не стримує, ні тех.рівень 43 (42-й притримував), ні 3 млрд Є, ні падіння МБ на 13 коп.
Завтра очікую ще вищого курсу, десь 43,10-,15
Саме такі цифри в полудень показала і стала трохи присідати. Вітаю продавших на піку!

Пік важко зловити)
Тому 43.05 теж норм.
Тепер очікую на просідання з понеділка долара до гривні і євро до долара!
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:24

Kravec_5 Саме це мав на увазі цим образним висловом.
По Є й інших тв. валютах до $ - продовжується низхідний тренд. Питання: чи буде досягнуто паритет до кінця зими?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:47

  Миша-клиент написав:
  Навуходоносор написав:Не може бути. На росії зомбі, там не народу,ні бакса ніт.


А те, що вывезли Янык с Асадом, НЕ считая местных нефте- и газо-баронов, алмазо- и золото-добытчиков, металлургов (в т.ч. никеля с побочными металлами платиновой группы и редкоземельными), аграриев и прочая, и прочая, во главе пуйлом?! На сколько миллиардов продали напрямую Европе и Штатам только по безналу?

Уважаемый Михаил)
В следующий раз, когда будете видеть сообщения под ником "Навуходоносор" на этом форуме с грамматическими ошибками, не важно на каком языке, знайте - это сарказм.
;)
По теме ветки.
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:01

Чекаємо чергового гоР... гоН... журналіста?))

  Навуходоносор написав:По теме ветки.
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Так про перемир'я вже хіба що лінивий не говорить.
Чи то черговий гордон/будановець з'явиться і буде казати, що вже точно-при-точно в травні війна закінчиться і вип'єм чаю в Криму, бо на каву вже грошей нема? :mrgreen:
Успіх
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