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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 76
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
8%
6
42,00-42,50
26%
20
42,50-43,00
34%
26
43,00-43,50
12%
9
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:58

  Навуходоносор написав:Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии

Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 11:43

Сибарит на 2025 потік вже проголосовано. Щодо курсу, то очікую, що в лютому зростання зупиниться на кілька місяців. А навіть в оптимістичних сценаріях перемир'я десь в травні
Дюрі-бачі
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