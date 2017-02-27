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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2025 10:58
Навуходоносор написав:
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 11:43
Сибарит на 2025 потік вже проголосовано. Щодо курсу, то очікую, що в лютому зростання зупиниться на кілька місяців. А навіть в оптимістичних сценаріях перемир'я десь в травні
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