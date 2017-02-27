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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2025 10:58
Навуходоносор написав:
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
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Сибарит
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Додано: Пон 13 січ, 2025 11:43
Сибарит на 2025 потік вже проголосовано. Щодо курсу, то очікую, що в лютому зростання зупиниться на кілька місяців. А навіть в оптимістичних сценаріях перемир'я десь в травні
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:54
Сибарит написав: Навуходоносор написав:
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
Скорого, НО НЕ в январе же?!: в начале января - дорасходуется "топливо" выплат декабря, не слышал ранее о бюджетных выплатах в январе... Может, Навуходоносор со своими комментами - и НЕ столь саркастичен в этот раз: после 20-го января - надо смотреть, тем более, радует просадка евро и фунта в качестве альтернативы дорогому баксу.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:54
flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:
Як на мене, то це:
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ?
якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
Не думаю.
Що відбудеться 21.01 - нічого.
Захмілілий Трамп знову щось бовкне про Гренландію,
та й по всьому))
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asti
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:59
asti написав: flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:
Як на мене, то це:
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ?
якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
Не думаю.
Що відбудеться 21.01 - нічого.
Захмілілий Трамп знову щось бовкне про Гренландію,
та й по всьому))
Аби тiльки про Україну не бовкнув. Полетимо гай зашумить.
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Proofy
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:14
Proofy написав:
Аби тiльки про Україну не бовкнув. Полетiти можемо.
Предполагаю, что про Украину обязательно что-то скажет...
Только вот что - это вопрос открытый.
Если озвучит и дальнейшую поддержку Украины со стороны США - тогда "можно спать спокойно".
Гривне, в этом случае, ничего не угрожает.
Только плавная девальвация.
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Victor8
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