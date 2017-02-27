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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11782117831178411785

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 76
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
8%
6
42,00-42,50
26%
20
42,50-43,00
34%
26
43,00-43,50
12%
9
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:58

  Навуходоносор написав:Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии

Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 11:43

Сибарит на 2025 потік вже проголосовано. Щодо курсу, то очікую, що в лютому зростання зупиниться на кілька місяців. А навіть в оптимістичних сценаріях перемир'я десь в травні
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:54

  Сибарит написав:
  Навуходоносор написав:Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии

Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.


Скорого, НО НЕ в январе же?!: в начале января - дорасходуется "топливо" выплат декабря, не слышал ранее о бюджетных выплатах в январе... Может, Навуходоносор со своими комментами - и НЕ столь саркастичен в этот раз: после 20-го января - надо смотреть, тем более, радует просадка евро и фунта в качестве альтернативы дорогому баксу.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:54

  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав: Як на мене, то це:

2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ? :mrgreen: якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
Не думаю.
Що відбудеться 21.01 - нічого.
Захмілілий Трамп знову щось бовкне про Гренландію,
та й по всьому))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:59

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав: Як на мене, то це:

2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ? :mrgreen: якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
Не думаю.
Що відбудеться 21.01 - нічого.
Захмілілий Трамп знову щось бовкне про Гренландію,
та й по всьому))

Аби тiльки про Україну не бовкнув. Полетимо гай зашумить.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:14

  Proofy написав:Аби тiльки про Україну не бовкнув. Полетiти можемо.

Предполагаю, что про Украину обязательно что-то скажет...
Только вот что - это вопрос открытый.
Если озвучит и дальнейшую поддержку Украины со стороны США - тогда "можно спать спокойно".
Гривне, в этом случае, ничего не угрожает.
Только плавная девальвация.
Victor8
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