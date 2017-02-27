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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2025 10:58
Навуходоносор написав:
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 11:43
Сибарит на 2025 потік вже проголосовано. Щодо курсу, то очікую, що в лютому зростання зупиниться на кілька місяців. А навіть в оптимістичних сценаріях перемир'я десь в травні
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:54
Сибарит написав: Навуходоносор написав:
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
Скорого, НО НЕ в январе же?!: в начале января - дорасходуется "топливо" выплат декабря, не слышал ранее о бюджетных выплатах в январе... Может, Навуходоносор со своими комментами - и НЕ столь саркастичен в этот раз: после 20-го января - надо смотреть, тем более, радует просадка евро и фунта в качестве альтернативы дорогому баксу.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:54
flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:
Як на мене, то це:
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ?
якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
Не думаю.
Що відбудеться 21.01 - нічого.
Захмілілий Трамп знову щось бовкне про Гренландію,
та й по всьому))
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:59
asti написав: flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:
Як на мене, то це:
2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ?
якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
Не думаю.
Що відбудеться 21.01 - нічого.
Захмілілий Трамп знову щось бовкне про Гренландію,
та й по всьому))
Аби тiльки про Україну не бовкнув. Полетимо гай зашумить.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:14
Proofy написав:
Аби тiльки про Україну не бовкнув. Полетiти можемо.
Предполагаю, что про Украину обязательно что-то скажет...
Только вот что - это вопрос открытый.
Если озвучит и дальнейшую поддержку Украины со стороны США - тогда "можно спать спокойно".
Гривне, в этом случае, ничего не угрожает.
Только плавная девальвация.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:27
Сибарит написав: Навуходоносор написав:
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
это так в теории, но...
ну хоть Вы можете без сарказма!
Повод поверить в перемирие ?? Но правящей русне, которой и так не хватает "величия",значимости - это же ПОЗОРИЩЕ на весь мир: "бывшая"Украина "продолжает оккупировать" части 2-3-4-5 (!!!) суб'ектов едерации. Не для такого же эпикфэйла всьо затевалось. Как им тогда с обкакавшимся лицом осуществлять свои главные экзистенциальные претензии на контроль над бывшим Варшавским Блоком?
Или Украина сама без боя отдаст "расейские"(согласно их конституции) даже г.Запорожье и г.Херсон ?? - UNREAL
В 2025 точно не будет никакого перемирия.
Максимум: ОЧЕНЬ временное прекращение огня.
Трамп уже показал гопникам слабость, согласившись встречаться, обсуждать их условия. Еще и показать себя китайцам&К° лузером 100%ным опять, отдав еще одну страну на растерзание очередной подкитайской гопоте?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 13 січ, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:40
Visky написав: vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:Proofy
Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
А якщо щось станеться?
А якщо не станеться, однак "не потягнуть"? Вірніше, курс суттєво не просяде, що найвірогідніше, бо не в цьому причина. Скоріш, йде така собі планова девальвація
На МБ +12 коп = 42,38, що знову дорівнює максимуму чт, готівка поки під пт-нд максимумами.
Чи хтось підтримує думку планової девальвації, чи всі за спонтанні, незалежні від НБУ, причини зростання курсу?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:54
Visky написав:
Чи хтось підтримує думку планової девальвації, чи всі за спонтанні, незалежні від НБУ, причини зростання курсу?
ИМХО НБУ просто трохи гальмує природний (за об'єктивними причинами) ріст курсу.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 16:05
Травень 25 - по 45. Озвучено півроку тому.
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