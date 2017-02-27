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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11782117831178411785

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 76
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
8%
6
42,00-42,50
26%
20
42,50-43,00
34%
26
43,00-43,50
12%
9
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:58

  Навуходоносор написав:Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии

Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 11:43

Сибарит на 2025 потік вже проголосовано. Щодо курсу, то очікую, що в лютому зростання зупиниться на кілька місяців. А навіть в оптимістичних сценаріях перемир'я десь в травні
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:54

  Сибарит написав:
  Навуходоносор написав:Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии

Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.


Скорого, НО НЕ в январе же?!: в начале января - дорасходуется "топливо" выплат декабря, не слышал ранее о бюджетных выплатах в январе... Может, Навуходоносор со своими комментами - и НЕ столь саркастичен в этот раз: после 20-го января - надо смотреть, тем более, радует просадка евро и фунта в качестве альтернативы дорогому баксу.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:54

  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав: Як на мене, то це:

2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ? :mrgreen: якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
Не думаю.
Що відбудеться 21.01 - нічого.
Захмілілий Трамп знову щось бовкне про Гренландію,
та й по всьому))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:59

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав: Як на мене, то це:

2. Психологічні чинники максимальні, ще чекаю на їх пік 20 січня...
пік?? може на тиждень чи два ? :mrgreen: якщо нові правлячі янкі проголосять, що "Україна де це? нашо це меріканцям" і "самА самА..."
Є підозра, що тільки 21.01. справжнє зростання курсу $ почнеться
Не думаю.
Що відбудеться 21.01 - нічого.
Захмілілий Трамп знову щось бовкне про Гренландію,
та й по всьому))

Аби тiльки про Україну не бовкнув. Полетимо гай зашумить.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:14

  Proofy написав:Аби тiльки про Україну не бовкнув. Полетiти можемо.

Предполагаю, что про Украину обязательно что-то скажет...
Только вот что - это вопрос открытый.
Если озвучит и дальнейшую поддержку Украины со стороны США - тогда "можно спать спокойно".
Гривне, в этом случае, ничего не угрожает.
Только плавная девальвация.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:27

  Сибарит написав:
  Навуходоносор написав:Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии

Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
это так в теории, но...
ну хоть Вы можете без сарказма!
Повод поверить в перемирие ?? Но правящей русне, которой и так не хватает "величия",значимости - это же ПОЗОРИЩЕ на весь мир: "бывшая"Украина "продолжает оккупировать" части 2-3-4-5 (!!!) суб'ектов :twisted:едерации. Не для такого же эпикфэйла всьо затевалось. Как им тогда с обкакавшимся лицом осуществлять свои главные экзистенциальные претензии на контроль над бывшим Варшавским Блоком?
Или Украина сама без боя отдаст "расейские"(согласно их конституции) даже г.Запорожье и г.Херсон ?? - UNREAL
В 2025 точно не будет никакого перемирия.
Максимум: ОЧЕНЬ временное прекращение огня.
Трамп уже показал гопникам слабость, согласившись встречаться, обсуждать их условия. Еще и показать себя китайцам&К° лузером 100%ным опять, отдав еще одну страну на растерзание очередной подкитайской гопоте?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 13 січ, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:40

  Visky написав:
  vitaxa2006 написав:
  Дюрі-бачі написав:Proofy Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...

А якщо щось станеться?
А якщо не станеться, однак "не потягнуть"? Вірніше, курс суттєво не просяде, що найвірогідніше, бо не в цьому причина. Скоріш, йде така собі планова девальвація
На МБ +12 коп = 42,38, що знову дорівнює максимуму чт, готівка поки під пт-нд максимумами.
Чи хтось підтримує думку планової девальвації, чи всі за спонтанні, незалежні від НБУ, причини зростання курсу?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Чи хтось підтримує думку планової девальвації, чи всі за спонтанні, незалежні від НБУ, причини зростання курсу?

ИМХО НБУ просто трохи гальмує природний (за об'єктивними причинами) ріст курсу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Травень 25 - по 45. Озвучено півроку тому.
Hotab
 
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