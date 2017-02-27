ці 20 млрд - це Мінфін Державну іпотечну установу докапіталізовував, була новина. Вніс їй в капітал свіжих ОВДП на 20 ярдів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:34
НБУ продає на міжбанку від 50% до 70% доларів. які спонтанні причини, який природний курс?
чиста керована гнучкість - курс такий, який виставляє НБУ при продажі. от який використовується алгоритм - це вже інше питання, бо курс все одно рухається в ту чи іншу сторону. якби ми мали реально такий торговий дефіцит без інтервенцій НБУ, оце була б класична ракета курсу. точніше, ми не змогли б досягти такого дефіциту, курс би почав зростати раніше.
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а в світі
питання з зірочкою - який ринковий курс юаня мав бути при такому профіциту валюти? це до того, що центробанк Китаю вважає за доцільним тримати курс юаню на поточному рівні, а не ревальвувати його. бо дешевий курс юані - це стимулює експорт й вигідно для країни.
а ще, я так розумію, Китай гальмує імпорт..
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:47
Або можна і простіше... 100% законно купити ГренЛандію у жителів, та й по всьому.
Жаль, що путлєр надто тупий був, аби так обробити крими-донбаси. Замість оцього всього паскудства... 😕
Курс і ОВДП.
2.1.25р.
Сенс:
₴ до 28.01.26 = 15.25% (найближче до НР)
$ до 04.12.25 = 4.36% (довших тупо нема...)
Прив:
₴ = 15.5%
$ = 4.5%
Прийняв, що на цей рік 11% різниці.
Прогноз на дві п`ятитирічки трохи змінився:
дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ тП-НБУ
01/01/24 38.0020 38.0020 -0.000 -0.00%
01/07/24 40.4542 40.3993 -0.055 -0.14%
01/01/25 42.0295 42.9767 0.947 2.20%
01/07/25 45.2513 45.2513 -0.000 -0.00%
01/01/26 47.6871 47.6871 -0.000 -0.00%
01/07/26 50.2111 50.2111 -0.000 -0.00%
01/01/27 52.9138 52.9138 -0.000 -0.00%
01/07/27 55.7144 55.7144 -0.000 -0.00%
01/01/28 58.7134 58.7134 -0.000 -0.00%
01/07/28 61.8386 61.8386 -0.000 -0.00%
01/01/29 65.1673 65.1673 -0.000 -0.00%
01/07/29 68.6164 68.6164 -0.000 -0.00%
01/01/30 72.3099 72.3099 -0.000 -0.00%
01/07/30 76.1371 76.1371 -0.000 -0.00%
01/01/31 80.2354 80.2354 -0.000 -0.00%
01/07/31 84.4821 84.4821 -0.000 -0.00%
01/01/32 89.030 89.030 -0.000 -0.00%
01/07/32 93.768 93.768 -0.000 -0.00%
01/01/33 98.816 98.816 -0.000 -0.00%
01/07/33 104.046 104.046 -0.000 -0.00%
01/01/34 109.646 109.646 -0.000 -0.00%
Вважатиму, що план-мінумім енбеушки -- 100курсовий ювілей на кінець другої п`ятирічки “вільного курсу”. 😂
Бо наразі вони якось відстають. Аж на понад 2%
Так може вийти навіть, що на кінець першої 5тирічки, на новий рік -- і не буде святкувань про 2/3 загального плану.
Поведінка курсу впродовж року змінилась порівняно з минулими десятиліттями.
Зажди раніше гривня на літо примерзала.
А от тепер все стало на свої місця.
Примерзання на зиму, весну, осінь, знову зиму...
А от влітку розігрілась як дурна і вирвалась аж на 2% швидше плану:
18/07/24 41.4627 40.6308 -0.832 -2.05%
Таку гарячу треба було лопатами кидати в оведепешки.
А вже згодом, охололу -- легше нести на обмін. 😂
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Звичайні природні причини: коли попит підвищений (дефіцит більше стандартних 200 млн.) - курс росте і НБУ не спішить залити міжбанк інтервенціями, але й не дає ракеті зростати швидше кількох десятків копійок. Коли попит малий - курс падає.
Додано: Пон 13 січ, 2025 18:04
тобто 200 млн дол на день - це стандартні інтервенції, за яких курс не рухається? є такий варіант але до недавно стандартом було 150 млн дол на день
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