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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11783117841178511786

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 77
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
8%
6
42,00-42,50
26%
20
42,50-43,00
34%
26
43,00-43,50
13%
10
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:20 ярдів купили саме 30 грудня
ці 20 млрд - це Мінфін Державну іпотечну установу докапіталізовував, була новина. Вніс їй в капітал свіжих ОВДП на 20 ярдів
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:34

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:Чи хтось підтримує думку планової девальвації, чи всі за спонтанні, незалежні від НБУ, причини зростання курсу?

ИМХО НБУ просто трохи гальмує природний (за об'єктивними причинами) ріст курсу.

НБУ продає на міжбанку від 50% до 70% доларів. які спонтанні причини, який природний курс? :D

чиста керована гнучкість - курс такий, який виставляє НБУ при продажі. от який використовується алгоритм - це вже інше питання, бо курс все одно рухається в ту чи іншу сторону. якби ми мали реально такий торговий дефіцит без інтервенцій НБУ, оце була б класична ракета курсу. точніше, ми не змогли б досягти такого дефіциту, курс би почав зростати раніше.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а в світі
Профіцит торгового балансу Китаю сягнув рекорду в майже 1 трильйон доларів
оловне митне управління Китаю оголосило, що в минулому році країна експортувала товарів і послуг на 3,58 трлн доларів, а імпортувала 2,59 трлн доларів. Отриманий профіцит у 990 мільярдів доларів побив попередній рекорд Китаю, який у 2022 році становив 838 мільярдів доларів.

З поправкою на інфляцію профіцит торгового балансу Китаю у 2024 році значно перевищив показники будь-якої держави у світі за минуле століття.

За даними Організації промислового розвитку ООН, зараз Китай виробляє близько третини промислових товарів у світі. Це більше, ніж США, Японія, Німеччина, Південна Корея та Великобританія разом узяті.

питання з зірочкою - який ринковий курс юаня мав бути при такому профіциту валюти? це до того, що центробанк Китаю вважає за доцільним тримати курс юаню на поточному рівні, а не ревальвувати його. бо дешевий курс юані - це стимулює експорт й вигідно для країни.

а ще, я так розумію, Китай гальмує імпорт..
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:47

  Bobua написав:
якщо рахувати по ідеї курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1%, то отак:

дата ****курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01/01/24 38.0020 38.0020 -0.000 -0.00%
01/07/24 40.4542 40.3993 -0.055 -0.14%
01/01/25 42.9767 42.9767 -0.000 -0.00%
01/07/25 45.6724 45.6724 -0.000 -0.00%
01/01/26 48.5862 48.5862 -0.000 -0.00%
01/07/26 51.6338 51.6338 -0.000 -0.00%
01/01/27 54.9279 54.9279 -0.000 -0.00%
01/07/27 58.3733 58.3733 -0.000 -0.00%
01/01/28 62.0973 62.0973 -0.000 -0.00%
01/07/28 66.0146 66.0146 -0.000 -0.00%
01/01/29 70.2262 70.2262 -0.000 -0.00%
01/07/29 74.6312 74.6312 -0.000 -0.00%
01/01/30 79.3925 79.3925 -0.000 -0.00%
01/07/30 84.3724 84.3724 -0.000 -0.00%
01/01/31 89.7551 89.7551 -0.000 -0.00%
01/07/31 95.3851 95.3851 -0.000 -0.00%
01/01/32 101.470 101.470 -0.000 -0.00%
01/07/32 107.871 107.871 -0.000 -0.00%
01/01/33 114.753 114.753 -0.000 -0.00%
01/07/33 121.951 121.951 -0.000 -0.00%
01/01/34 129.732 129.732 -0.000 -0.00%

Щоправда на новий рік хочу перерахувати з нових річних ставок (в Приваті гляну й у Сенсі).



До речі, про гроші.
Справді великі гроші.
Такі, що аж страшно.

От подумалось -- а чи є сфері фінансів “термояд.бомби”?
Бо більшість грошей у безготівці ж... І без номерів? 😳🙀😱
І уявімо, що банки якоїсь країни-терориста платять по всьому світові грошима, яких у них нема.
А чом би і ні? 🤔

От, припустімо, у особистісному вимірі, я змовлюсь з кимось у банку “неПриват” і вони перекажуть мені 1трлн в банк “Приват”. А там я все зніму і вагонами повезу на мальдіву. 😂
І так зроблять 100500 друзів О̶у̶ш̶е̶н̶а̶ “неПривата”.
У “неПриваті” буде діра, щоправда. Його закриють. А вкладникам виплатять з ФГВФО.
Але що буде з квітильйонною чорною дірою? 🤔


Або можна і простіше... 100% законно купити ГренЛандію у жителів, та й по всьому.

Жаль, що путлєр надто тупий був, аби так обробити крими-донбаси. Замість оцього всього паскудства... 😕



Курс і ОВДП.

2.1.25р.

Сенс:
₴ до 28.01.26 = 15.25% (найближче до НР)
$ до 04.12.25 = 4.36% (довших тупо нема...)
Прив:
₴ = 15.5%
$ = 4.5%

Прийняв, що на цей рік 11% різниці.


Прогноз на дві п`ятитирічки трохи змінився:

дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ тП-НБУ

01/01/24 38.0020 38.0020 -0.000 -0.00%
01/07/24 40.4542 40.3993 -0.055 -0.14%
01/01/25 42.0295 42.9767 0.947 2.20%
01/07/25 45.2513 45.2513 -0.000 -0.00%
01/01/26 47.6871 47.6871 -0.000 -0.00%
01/07/26 50.2111 50.2111 -0.000 -0.00%
01/01/27 52.9138 52.9138 -0.000 -0.00%
01/07/27 55.7144 55.7144 -0.000 -0.00%
01/01/28 58.7134 58.7134 -0.000 -0.00%
01/07/28 61.8386 61.8386 -0.000 -0.00%

01/01/29 65.1673 65.1673 -0.000 -0.00%
01/07/29 68.6164 68.6164 -0.000 -0.00%
01/01/30 72.3099 72.3099 -0.000 -0.00%
01/07/30 76.1371 76.1371 -0.000 -0.00%
01/01/31 80.2354 80.2354 -0.000 -0.00%
01/07/31 84.4821 84.4821 -0.000 -0.00%
01/01/32 89.030 89.030 -0.000 -0.00%
01/07/32 93.768 93.768 -0.000 -0.00%
01/01/33 98.816 98.816 -0.000 -0.00%
01/07/33 104.046 104.046 -0.000 -0.00%
01/01/34 109.646 109.646 -0.000 -0.00%


Вважатиму, що план-мінумім енбеушки -- 100курсовий ювілей на кінець другої п`ятирічки “вільного курсу”. 😂

Бо наразі вони якось відстають. Аж на понад 2%
Так може вийти навіть, що на кінець першої 5тирічки, на новий рік -- і не буде святкувань про 2/3 загального плану.


Поведінка курсу впродовж року змінилась порівняно з минулими десятиліттями.

Зажди раніше гривня на літо примерзала.
А от тепер все стало на свої місця.
Примерзання на зиму, весну, осінь, знову зиму...
А от влітку розігрілась як дурна і вирвалась аж на 2% швидше плану:
18/07/24 41.4627 40.6308 -0.832 -2.05%
Таку гарячу треба було лопатами кидати в оведепешки.
А вже згодом, охололу -- легше нести на обмін. 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:НБУ продає на міжбанку від 50% до 70% доларів. які спонтанні причини, який природний курс?
Звичайні природні причини: коли попит підвищений (дефіцит більше стандартних 200 млн.) - курс росте і НБУ не спішить залити міжбанк інтервенціями, але й не дає ракеті зростати швидше кількох десятків копійок. Коли попит малий - курс падає.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:02

  Hotab написав:Травень 25 - по 45. Озвучено півроку тому.


12 червня. 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:04

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:НБУ продає на міжбанку від 50% до 70% доларів. які спонтанні причини, який природний курс?
Звичайні природні причини: коли попит підвищений (дефіцит більше стандартних 200 млн.) - курс росте і НБУ не спішить залити міжбанк інтервенціями, але й не дає ракеті зростати швидше кількох десятків копійок. Коли попит малий - курс падає.

тобто 200 млн дол на день - це стандартні інтервенції, за яких курс не рухається? є такий варіант :D але до недавно стандартом було 150 млн дол на день
Shaman
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