Shaman написав:а в світі
Профіцит торгового балансу Китаю сягнув рекорду в майже 1 трильйон доларів
а ще, я так розумію, Китай гальмує імпорт..
ці комуністи намалюють любі цифри
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2025 19:21
ці комуністи намалюють любі цифри
Додано: Пон 13 січ, 2025 19:26
Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води
А нічого так повзли ціни на продукти...
А тепер ще й долар за місяць вкуярили більш, ніж на гривню...
Все нормально, падаєм!©
п.с.
Вже мовчу про "результат на табло!"!(карта діп стейт)
Ехххххххх, як відкриють кордони - народ так і хлине повертатись взад!😁
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