RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11784117851178611787

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 77
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
8%
6
42,00-42,50
26%
20
42,50-43,00
34%
26
43,00-43,50
13%
10
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 19:21

  Shaman написав:а в світі
Профіцит торгового балансу Китаю сягнув рекорду в майже 1 трильйон доларів

а ще, я так розумію, Китай гальмує імпорт..


ці комуністи намалюють любі цифри
Yuri_61
 
Повідомлень: 2919
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 19:26

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

А нічого так повзли ціни на продукти...
А тепер ще й долар за місяць вкуярили більш, ніж на гривню...

Все нормально, падаєм!©

п.с.
Вже мовчу про "результат на табло!"!(карта діп стейт)

Ехххххххх, як відкриють кордони - народ так і хлине повертатись взад!😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7367
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
  #<1 ... 11784117851178611787
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3514, 3515, 3516
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35158 37328763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2025 15:28
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13368768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23272455
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7233)
13.01.2025 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.