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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 12:01
tester7336 написав: Realist написав:НБУ вже неодноразово наголошував на тому, що їхня мета (після інфляції) - це привабливість гривні як активу.
Звідси теж робимо висновок, що поки в НБУ є резерви для інтервенцій, річна девальвація буде менша/рівна за гривневу інфляцію.
Образно якщо ми почали рік із курсу 42 (заокруглено) то при інфляції в Україні 11-12% на кінець року курс буде приблизно в районі 46-47 грн. І такий курс буде нормальний. І в такому курсі не буде жодної зради.
Це виключно моє суб'єктивне бачення. Можу помилятись, але воно потрібне на протязі року, щоб приймати ті чи інші рішення.
смотреть по оф инфляции ИМХО никто не будет. если и будут смотреть то по той что за окном если вы про шир массы.
а вот те у кого есть бабки могут смотреть привлекательность грн по овдп.
если доллар 4% а гривна 15% то за год девальвация бакса должна быть не более 10% что бы хоть 1% был привлекательности
год назад курс был 38.25 а значит взлетел за год на 12.5%. отрицательная привлекательность у грн если по овдп мерять.
Ви частково маєте рацію.
Потрібно пам'ятати, що зростання курсу $ не прямолінійне. Зайшовши в гривневі ОВДП на сезонному піку (якщо його звичайно зловиш) можна отримати і % по облігаціях і після погашення перейти у валюту при цікавому курсу. Тоді дохідність може кардинально відрізнятись. Така собі додаткова мотивація. І державу підтримаєш і можливість збільшити дохідність можна. Правда це також працю в зворотному напрямі, але хто не ризикує...
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Realist
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Додано: Чет 16 січ, 2025 12:17
Дивно НБУ каже про непомітний перехід на Євро. Невже народ не помітить коли на міжбанку замість долара будуть продавати Євро і ЗВР перерахують...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 16 січ, 2025 13:03
Дюрі-бачі написав:
Дивно НБУ каже про непомітний перехід на Євро. Невже народ не помітить коли на міжбанку замість долара будуть продавати Євро і ЗВР перерахують...
тобто привязка гривні в бюджеті буде рахуватись до курсу евро (а не долара як 34 роки),
не бачу в цьому грандіозних змін для пересічних
декілька років тому (13) випадково дізнався від болгаріна що у них курс лева майже жорстко привязан до евро (тому коливання курсу не цікавлять) 2 лева за 1 евро (1,95)
це зручно рахувати ціни (коли подорожуєш країнами евро-зони), а для більшості українців -це просто циферки(навіть не на табло)
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Додано: Чет 16 січ, 2025 13:11
Дюрі-бачі написав:
Дивно НБУ каже про непомітний перехід на Євро. Невже народ не помітить коли на міжбанку замість долара будуть продавати Євро і ЗВР перерахують...
на міжбанку продавати й купувати будуть те, що потрібно експортерам/імпортерам. й рішення НБУ на це не вплине. поки що більше значно потреба в доларі.
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Shaman
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Додано: Чет 16 січ, 2025 13:13
а інтервенції на міжбанку менше 200 млн дол на день не падають, вчора взагалі було 240...
але довго такий об'єм не має бути...
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Додано: Чет 16 січ, 2025 15:12
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Ірина_
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:42
Миша-клиент написав: Сибарит написав: Навуходоносор написав:
Ждём некоторой просадки на следующей неделе)
Допустим, на фоне разговоров о перемирии
Лично я на фоне таких разговоров, если будет повод им поверить, начну ждать скорого роста.
Экономика мгновенно не восстановится, а поток помощи может существенно обмелеть.
Скорого, НО НЕ в январе же?!: в начале января - дорасходуется "топливо" выплат декабря, не слышал ранее о бюджетных выплатах в январе... Может, Навуходоносор со своими комментами - и НЕ столь саркастичен в этот раз: после 20-го января - надо смотреть, тем более, радует просадка евро и фунта в качестве альтернативы дорогому баксу.
Добрый вечер вашей хате.
Собственно, уже.
Ну что, кто услышал, тот молодец)
Сибарит, вот уж от кого-кого, а от Вас - не ожидал(
Курсовую пилу, кроме прочего, никто не отменял
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