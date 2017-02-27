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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:46
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
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konstantin kirovograd
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Додано: Нед 19 січ, 2025 13:50
konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
курс гривні зміцнився)) тимчасово
починають яктивно писати, коли долар росте (так було і раніше)
завтра більше цікаві для майбутнього події, від яких буде залежати і курси валют світу теж
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).
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prodigy
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Додано: Нед 19 січ, 2025 13:54
konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
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Vadim_
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Додано: Нед 19 січ, 2025 14:04
prodigy написав:
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом
).
Київ і так живе по східноєвропейському часу.
Vadim_ написав: konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Вплив війни значно більший, та і курс валют зараз коливається не від якихось економічних чинників, які тут намагались прорахувати, а від позиції НБУ.
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