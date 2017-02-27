konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке -эх были раньше времена
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
навіть за часи ДС у будні дні (коли ДС не дозволяв офф-топ) з ранку і до майже 1400 жодного повідомлення, тоді ДС звертався до регіонів (який курс на 7км, чи в Харкові), я писав на вайбері вьетнамцю(який з травня 2022 виїхав до Німеччини)-питав як там курс, який попит і писав на цю гілку. сьогодні на форумі за кількістю повідомлень лідирує одна гілка "Напад росіїї...", решта так собі
prodigy написав:сьогодні на форумі за кількістю повідомлень лідирує одна гілка "Напад росіїї...", решта так собі
Якщо є статистика назагал, то однозначно форум сильно зменшився, коментовані статті рідко під якою пару коментів, старі гілки також заледве щось появляється. Та і сам форум замість того, щоб технічно йти вперед, втратив ряд можливостей, що зовсім не надає ентузіазму. Ось і дописує активно з 50 форумчан на всіх гілках.
Ресурсом (сайтом и форумом) никто почти не занимается. Вот и осталось здесь не больше 100 более-менее активно пишущих человек (и то наверное по старой привычке), скоро и их убудет. У меня почему-то вечно долго открываюся ссылки внути этого сайта, хотя другие нормально почему-то открываются (не с моей стороны проблемы) И самое главное. Мне вот интересно когда тот, кто занимается сайтом, наконец-то обновит баннер:
Каждый раз , когда захожу, на протяжении лет двух натыкаюсь на вот ЭТО. Прогноз на 2023, карл ну як так? Специально уже ждал 2025, думал сами к НГ исправят, но нет; видимо так можно еще очень долго ждать.