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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11788117891179011791>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 84
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
26%
22
42,50-43,00
32%
27
43,00-43,50
17%
14
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:46

больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:50

  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена


курс гривні зміцнився)) тимчасово

починають яктивно писати, коли долар росте (так було і раніше)

завтра більше цікаві для майбутнього події, від яких буде залежати і курси валют світу теж

Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:54

  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:04

  prodigy написав:Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Київ і так живе по східноєвропейському часу.
За Конституцією США, повноваження нового глави держави розпочинаються 20 січня о 12:00 за східним північноамериканським часом, що відповідає 19:00 за київським часом. https://www.nta.ua/public/inavguraciia_ ... diyi_66046

  Vadim_ написав:
  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

С уходом Дяди Саши ветка зачахла

Вплив війни значно більший, та і курс валют зараз коливається не від якихось економічних чинників, які тут намагались прорахувати, а від позиції НБУ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:від позиції НБУ.

а позиція залежить від об"ємів допомоги

НБУ може штучно зробити курс 40(офіційний НБУ), або 45, тоді почнуться гойдалки
і забляння на різниці курса в банках і на чр (а Пишному це надо? ні)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:03

  Vadim_ написав:
  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

С уходом Дяди Саши ветка зачахла


навіть за часи ДС у будні дні (коли ДС не дозволяв офф-топ) з ранку і до майже 1400 жодного повідомлення, тоді ДС звертався до регіонів (який курс на 7км, чи в Харкові),
я писав на вайбері вьетнамцю(який з травня 2022 виїхав до Німеччини)-питав як там курс, який попит і писав на цю гілку.
сьогодні на форумі за кількістю повідомлень лідирує одна гілка "Напад росіїї...",
решта так собі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:сьогодні на форумі за кількістю повідомлень лідирує одна гілка "Напад росіїї...",
решта так собі

Якщо є статистика назагал, то однозначно форум сильно зменшився, коментовані статті рідко під якою пару коментів, старі гілки також заледве щось появляється. Та і сам форум замість того, щоб технічно йти вперед, втратив ряд можливостей, що зовсім не надає ентузіазму. Ось і дописує активно з 50 форумчан на всіх гілках.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:07

  Vadim_ написав:
  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

С уходом Дяди Саши ветка зачахла

Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:18

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

С уходом Дяди Саши ветка зачахла

Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій

дорожче буде?
дешевше буде? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:20

Ресурсом (сайтом и форумом) никто почти не занимается. Вот и осталось здесь не больше 100 более-менее активно пишущих человек (и то наверное по старой привычке), скоро и их убудет.
У меня почему-то вечно долго открываюся ссылки внути этого сайта, хотя другие нормально почему-то открываются (не с моей стороны проблемы)
И самое главное. Мне вот интересно когда тот, кто занимается сайтом, наконец-то обновит баннер:

Зображення

Каждый раз , когда захожу, на протяжении лет двух натыкаюсь на вот ЭТО.
Прогноз на 2023, карл :mrgreen: ну як так? :mrgreen:
Специально уже ждал 2025, думал сами к НГ исправят, но нет; видимо так можно еще очень долго ждать. :mrgreen:
a77
 
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