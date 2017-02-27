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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25
Shaman написав: Investor_K написав: Vadim_"[quote="5812768:konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій
дорожче буде?
дешевше буде?
Так, шайтане. Сумлінно стараюся
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:34
Shaman написав: Investor_K написав: Vadim_ написав:
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій
дорожче буде?
дешевше буде?
От такого только функция черного списка поможет. Больше лекарства нет
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a77
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:46
Вам у школі чи у ВУЗі казали, що професії суддів і прокурорів, митників, прикордонників, депутатів ВР - це "хлібні" професії?
Ми чули, хіба що за "блатні" професії лікарів.
Ні? Ото ж бо й воно. Нахвалювали професії військових (артилерістів - танкістів) вчителів, токарів, лікарів.
А життя воно таке сурове. Карає за його незнання.
Кого небудь з вищеперелічених представників "хлібних" професій за корупцію в Україні покарали? Ворон ворону око не виклює?
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