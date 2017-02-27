RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11788117891179011791

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 84
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
26%
22
42,50-43,00
32%
27
43,00-43,50
17%
14
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  Vadim_"[quote="5812768:konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій

дорожче буде?
дешевше буде? ;)
Так, шайтане. Сумлінно стараюся
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10131
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:34

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:С уходом Дяди Саши ветка зачахла

Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій

дорожче буде?
дешевше буде? ;)


От такого только функция черного списка поможет. Больше лекарства нет :roll:
a77
 
Повідомлень: 147
З нами з: 11.01.24
Подякував: 20 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вам у школі чи у ВУЗі казали, що професії суддів і прокурорів, митників, прикордонників, депутатів ВР - це "хлібні" професії?
Ми чули, хіба що за "блатні" професії лікарів.
Ні? Ото ж бо й воно. Нахвалювали професії військових (артилерістів - танкістів) вчителів, токарів, лікарів.
А життя воно таке сурове. Карає за його незнання.
Кого небудь з вищеперелічених представників "хлібних" професій за корупцію в Україні покарали? Ворон ворону око не виклює?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2920
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11788117891179011791
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3519, 3520, 3521
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35206 37341839
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2025 14:50
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13371672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23276457
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13498)
19.01.2025 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.