|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25
Shaman написав: Investor_K написав: Vadim_"[quote="5812768:konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій
дорожче буде?
дешевше буде?
Так, шайтане. Сумлінно стараюся
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10131
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 січ, 2025 16:34
Shaman написав: Investor_K написав: Vadim_ написав:
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій
дорожче буде?
дешевше буде?
От такого только функция черного списка поможет. Больше лекарства нет
-
a77
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 січ, 2025 17:26
konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
Значить все стабільно. Як тільки "движуха", значить загон оленів. Вот розворушили заскучавших
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 січ, 2025 17:42
Тишина-залог спокойствия!
-
lubarec
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:03
konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
Скоро вийде душевно хворий на нескінченній реабілітації, і почне ставити дебільні питання:
- як лежати пузом догори, нічого не робити, і мати гроші?
- розкажіть про свої «портфелі» валюти, а то зараз я як розкажу, вам мало не буде.
- «чому ви лядські ухилянти ще не на фронті», і so on , приправлене таким же дебільно-восьмикласно-сільським «як так»?
Ну коротше все, крім теми
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14101
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35208
|37342044
|
Нед 19 січ, 2025 18:54
Danik
|
|2078
|13371701
|
|
|7978
|23276478
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|