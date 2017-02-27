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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25
Shaman написав: Investor_K написав: Vadim_"[quote="5812768:konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій
дорожче буде?
дешевше буде?
Так, шайтане. Сумлінно стараюся
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:34
Shaman написав: Investor_K написав: Vadim_ написав:
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій
дорожче буде?
дешевше буде?
От такого только функция черного списка поможет. Больше лекарства нет
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a77
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:26
konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
Значить все стабільно. Як тільки "движуха", значить загон оленів. Вот розворушили заскучавших
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:42
Тишина-залог спокойствия!
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Додано: Пон 20 січ, 2025 03:09
a77 написав:
Мне вот интересно когда тот, кто занимается сайтом, наконец-то обновит баннер:
Так в усіх адблок, ніхто його не бачить..
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Додано: Пон 20 січ, 2025 15:40
цікаво звідки постійне надходження гривні готівкової, намагався сьогодні замовити грн в доволі пристойному іноземному банку, сказали тільки на середу.
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Sashulik
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Додано: Пон 20 січ, 2025 15:55
Sashulik написав:
цікаво звідки постійне надходження гривні готівкової, намагався сьогодні замовити грн в доволі пристойному іноземному банку, сказали тільки на середу.
Прокредит?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:28
Sashulik написав:
цікаво звідки постійне надходження гривні готівкової, намагався сьогодні замовити грн в доволі пристойному іноземному банку, сказали тільки на середу.
Напечатанная и выведенная из оборота гривна находится в хранилищах нескольких крупных банков, уполномоченных НБУ.
Остальные банки заказывают у них наличные по мере потребности, а также сдают излишки.
Заказ, получение и развозка по отделениям занимает некоторое время.
Количество наличных в кассе ограничено нормативной, поэтому держать запас сверх обычного банки себе позволить не могут.
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Сибарит
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:59
Прогноз по курсу валют на 20-24 січня. На курс долара вплине інавгурація Трампа. Чи очікувати різких коливань курсу - дивіться у сюжеті Finance.ua.
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Ірина_
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