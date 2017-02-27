RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11788117891179011791

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 85
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
27%
23
42,50-43,00
32%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  Vadim_"[quote="5812768:konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

С уходом Дяди Саши ветка зачахла
Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій

дорожче буде?
дешевше буде? ;)
Так, шайтане. Сумлінно стараюся
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10137
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:34

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:С уходом Дяди Саши ветка зачахла

Я стараюся підтримати гілку. Але фаховості не вистачає. Тому до мене жодних претензій

дорожче буде?
дешевше буде? ;)


От такого только функция черного списка поможет. Больше лекарства нет :roll:
a77
 
Повідомлень: 147
З нами з: 11.01.24
Подякував: 20 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:26

  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

Значить все стабільно. Як тільки "движуха", значить загон оленів. Вот розворушили заскучавших
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1865
З нами з: 31.10.12
Подякував: 655 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тишина-залог спокойствия!
lubarec
 
Повідомлень: 468
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 03:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  a77 написав:Мне вот интересно когда тот, кто занимается сайтом, наконец-то обновит баннер:

Так в усіх адблок, ніхто його не бачить..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 19.02.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

цікаво звідки постійне надходження гривні готівкової, намагався сьогодні замовити грн в доволі пристойному іноземному банку, сказали тільки на середу.
Sashulik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 698
З нами з: 21.05.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:55

  Sashulik написав:цікаво звідки постійне надходження гривні готівкової, намагався сьогодні замовити грн в доволі пристойному іноземному банку, сказали тільки на середу.

Прокредит?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10137
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:28

  Sashulik написав:цікаво звідки постійне надходження гривні готівкової, намагався сьогодні замовити грн в доволі пристойному іноземному банку, сказали тільки на середу.

Напечатанная и выведенная из оборота гривна находится в хранилищах нескольких крупных банков, уполномоченных НБУ.
Остальные банки заказывают у них наличные по мере потребности, а также сдают излишки.
Заказ, получение и развозка по отделениям занимает некоторое время.
Количество наличных в кассе ограничено нормативной, поэтому держать запас сверх обычного банки себе позволить не могут.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7678
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6405 раз.
Подякували: 21387 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:59

Прогноз по курсу валют на 20-24 січня. На курс долара вплине інавгурація Трампа. Чи очікувати різких коливань курсу - дивіться у сюжеті Finance.ua.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4768
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1053 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:20

Ірина_ Цікавий прогноз. Можна було взагалі спрогнозувати, що курс буде від 1 до 100 грн...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 29.07.22
Подякував: 780 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11788117891179011791
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3521, 3522, 3523
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35220 37344940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2025 13:57
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13372418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23277385
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6112)
20.01.2025 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.