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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2025 19:19
Vadim_ написав: konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
С уходом Дяди Саши ветка зачахла
"Байки про банки..." Квестора ще сумніше.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 19:30
valya написав: konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
Значить все стабільно. Як тільки "движуха"
, значить загон оленів. Вот розворушили заскучавших
Зато рижий, а за ним і Меланія запустили для лохтората "движуху"
зі своїми криптами. Там місцеві табуни карибу таку куряву (пиляку) підняли, що "мама не горюй"
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:51
lubarec написав:
Тишина-залог спокойствия!
Тобто гроші люблять тишу
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:10
ТИХИЙ написав: valya написав: konstantin kirovograd написав:
больше двух дней никто не пишит на ветке
-эх были раньше времена
Значить все стабільно. Як тільки "движуха"
, значить загон оленів. Вот розворушили заскучавших
Зато рижий, а за ним і Меланія запустили для лохтората "движуху"
зі своїми криптами. Там місцеві табуни карибу таку куряву (пиляку) підняли, що "мама не горюй"
Они знают как делать деньги, 800% взлет. Еще Барон не создавал свое. В общем сеймейка с друзьями там большая.
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