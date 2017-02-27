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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11789117901179111792

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 85
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
27%
23
42,50-43,00
32%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
4%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:19

  Vadim_ написав:
  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

С уходом Дяди Саши ветка зачахла

"Байки про банки..." Квестора ще сумніше.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:30

  valya написав:
  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

Значить все стабільно. Як тільки "движуха", значить загон оленів. Вот розворушили заскучавших

Зато рижий, а за ним і Меланія запустили для лохтората "движуху" зі своїми криптами. Там місцеві табуни карибу таку куряву (пиляку) підняли, що "мама не горюй" 8)
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:51

  lubarec написав:Тишина-залог спокойствия!

Тобто гроші люблять тишу :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:10

  ТИХИЙ написав:
  valya написав:
  konstantin kirovograd написав:больше двух дней никто не пишит на ветке :shock: -эх были раньше времена

Значить все стабільно. Як тільки "движуха", значить загон оленів. Вот розворушили заскучавших

Зато рижий, а за ним і Меланія запустили для лохтората "движуху" зі своїми криптами. Там місцеві табуни карибу таку куряву (пиляку) підняли, що "мама не горюй" 8)
Они знают как делать деньги, 800% взлет. Еще Барон не создавал свое. В общем сеймейка с друзьями там большая.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:18

  ТИХИЙ написав:Зато рижий, а за ним і Меланія запустили для лохтората "движуху" зі своїми криптами. Там місцеві табуни карибу таку куряву (пиляку) підняли, що "мама не горюй" 8)

Як на мене, окрім забрати гроші у стада карібу, цей крок така собі корупція: де гроші взялися - мемкоїни продав! І хто буде розбиратися, що купили їх на сотні мільйонів окремі персони, які таким чином оплатили вирішення своїх задач))))
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