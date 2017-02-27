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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11790117911179211793

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 86
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
24
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

щось дуже почав курс падати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17

  Дюрі-бачі написав:щось дуже почав курс падати...

Гривня скінчилася...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:29

asti
надрукують нову)))

а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
Raymond
 
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