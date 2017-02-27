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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:09
щось дуже почав курс падати...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17
Дюрі-бачі написав:
щось дуже почав курс падати...
Гривня скінчилася...
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asti
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Додано: Вів 21 січ, 2025 17:29
asti
надрукують нову)))
а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
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Raymond
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Hotab
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