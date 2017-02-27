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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:09
щось дуже почав курс падати...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17
Дюрі-бачі написав:
щось дуже почав курс падати...
Гривня скінчилася...
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asti
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Додано: Вів 21 січ, 2025 17:29
asti
надрукують нову)))
а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
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Raymond
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Додано: Вів 21 січ, 2025 17:58
Raymond написав:
а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.
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olmyb
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:04
asti написав: Дюрі-бачі написав:
щось дуже почав курс падати...
Гривня скінчилася...
так і є
приїхав до пову(надпис гривні не має), а інших локація вашої фірми? теж
почекав 10хв поки привезли, їду і бачу по місту продають по тому курсу як я поміняв
OBMEN 24-42,38-42,45
Приват, Південий -продаж 42,50
скільки днів тому вітали з курсом 43,0?
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prodigy
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:07
asti написав:
Тому вартість картоплі для більшості людей значно важливіша
ті люди о ком ви дамаєте -міряють зарплату в кількості бутилок водки (або бояришника)
сьогодні навіть белоруси бульбу не їдать по 500кг за сезон як було раніше
при майше однаковій ціні-гречка має більше користі і меньше недоліків
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25
В України немає проблем із фінансами на 2025-й рік. Частково покрито і потреби в 2026-му, — міністр фінансів Польщі.
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olmyb
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:31
olmyb написав: Raymond написав:
а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.
якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу.
І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))
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Raymond
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:55
Raymond написав:
І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))
Формулювання "всі прекрасно знають" - гарна мовна маніпуляція, але є історичний приклад, коли в повністю програшній ситуації мала країна вирулила, це 7-літня війна Пруссії проти трьох великих імперій. Здавалося що було програно все що можна, останні війська розгромлені, людські резерви закінчились, дорога на Берлін відкрита, Англія припинила фін.допомогу, король Фрідріх ІІ з річним інтервалом вже двічі писав прощальні листи, думаючи про самогубство. Та врешті сталось дипломатичне чудо, Пруссії навіть окуповані території повернули. Головне що зробила Прусія вірно в тій ситуації, не здавалась до останнього. Потім вона об'єднала Германію.
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olmyb
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