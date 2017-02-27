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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11790117911179211793

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 86
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
24
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

щось дуже почав курс падати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17

  Дюрі-бачі написав:щось дуже почав курс падати...

Гривня скінчилася...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:29

asti
надрукують нову)))

а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:58

  Raymond написав:а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)

Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:04

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:щось дуже почав курс падати...

Гривня скінчилася...


так і є

приїхав до пову(надпис гривні не має), а інших локація вашої фірми? теж
почекав 10хв поки привезли, їду і бачу по місту продають по тому курсу як я поміняв
OBMEN 24-42,38-42,45
Приват, Південий -продаж 42,50

скільки днів тому вітали з курсом 43,0?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Тому вартість картоплі для більшості людей значно важливіша

ті люди о ком ви дамаєте -міряють зарплату в кількості бутилок водки (або бояришника)
сьогодні навіть белоруси бульбу не їдать по 500кг за сезон як було раніше

при майше однаковій ціні-гречка має більше користі і меньше недоліків
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В України немає проблем із фінансами на 2025-й рік. Частково покрито і потреби в 2026-му, — міністр фінансів Польщі.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:31

  olmyb написав:
  Raymond написав:а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)

Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.

якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу.
І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:55

  Raymond написав:І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))

Формулювання "всі прекрасно знають" - гарна мовна маніпуляція, але є історичний приклад, коли в повністю програшній ситуації мала країна вирулила, це 7-літня війна Пруссії проти трьох великих імперій. Здавалося що було програно все що можна, останні війська розгромлені, людські резерви закінчились, дорога на Берлін відкрита, Англія припинила фін.допомогу, король Фрідріх ІІ з річним інтервалом вже двічі писав прощальні листи, думаючи про самогубство. Та врешті сталось дипломатичне чудо, Пруссії навіть окуповані території повернули. Головне що зробила Прусія вірно в тій ситуації, не здавалась до останнього. Потім вона об'єднала Германію.
olmyb
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