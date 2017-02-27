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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11790117911179211793

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 86
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
24
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
5%
4
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

щось дуже почав курс падати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17

  Дюрі-бачі написав:щось дуже почав курс падати...

Гривня скінчилася...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:29

asti
надрукують нову)))

а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:58

  Raymond написав:а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)

Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:04

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:щось дуже почав курс падати...

Гривня скінчилася...


так і є

приїхав до пову(надпис гривні не має), а інших локація вашої фірми? теж
почекав 10хв поки привезли, їду і бачу по місту продають по тому курсу як я поміняв
OBMEN 24-42,38-42,45
Приват, Південий -продаж 42,50

скільки днів тому вітали з курсом 43,0?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Тому вартість картоплі для більшості людей значно важливіша

ті люди о ком ви дамаєте -міряють зарплату в кількості бутилок водки (або бояришника)
сьогодні навіть белоруси бульбу не їдать по 500кг за сезон як було раніше

при майше однаковій ціні-гречка має більше користі і меньше недоліків
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В України немає проблем із фінансами на 2025-й рік. Частково покрито і потреби в 2026-му, — міністр фінансів Польщі.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:31

  olmyb написав:
  Raymond написав:а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)

Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.

якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу.
І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:55

  Raymond написав:І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))

Формулювання "всі прекрасно знають" - гарна мовна маніпуляція, але є історичний приклад, коли в повністю програшній ситуації мала країна вирулила, це 7-літня війна Пруссії проти трьох великих імперій. Здавалося що було програно все що можна, останні війська розгромлені, людські резерви закінчились, дорога на Берлін відкрита, Англія припинила фін.допомогу, король Фрідріх ІІ з річним інтервалом вже двічі писав прощальні листи, думаючи про самогубство. Та врешті сталось дипломатичне чудо, Пруссії навіть окуповані території повернули. Головне що зробила Прусія вірно в тій ситуації, не здавалась до останнього. Потім вона об'єднала Германію.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Оголошене Трампом призупинення допомоги від США іншим країнам України стосується тільки щодо грантів від Агенства США з міжнародного розвитку (USAID). Дири в бюджеті це не стосується. Крім того, ЄС у 2025 році затвердив для України допомогу в розмірі 30,6 млрд ойро. Переживати за міжнародну фінансову допомогу в цьому році не слід (якщо будуть виконуватися вимоги ЄС та МВФ щодо проведення реформ). Проблемним може бути наступний рік, особливо, якщо прокурори та аудитори з США озвучать дані по мародерству за 2022-2024 рр.
Реальні проблеми для курсу становитимуть : погіршення платіжного балансу (ріст імпорту та скорочення експорту) через проблеми в металургії, агрокомплексі, дефіциті робочої сили, рості імпорту, включаючи імпорт ее; ріст попиту на ВКВ на готівковому (чорному) ринку (за 20 днів січня НБУ провів чистих валютних інтервенцій на суму 2,5 млрд дол за цей час фізособи купили 930 млн готівкових та безготівкових дол що становить 39%. У 2024 році покупки валюти населенням склали 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 – 17% а у 2022 – 4%).
orest
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  #<1 ... 11790117911179211793
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