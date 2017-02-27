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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2025 00:10
Дюрі-бачі написав:
Дивно НБУ каже про непомітний перехід на Євро. Невже народ не помітить
глянул в кошелек -
а там уже Євро
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Додано: Сер 22 січ, 2025 09:56
Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100. При тому всі інші банки стояли в діапазоні 42.55-42.65 на продаж
Сьогодні вже Укрсибб теж 42.54.
Що це було? Вони знають щось що інші банки не знають?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:20
olmyb написав:
В України немає проблем із фінансами на 2025-й рік. Частково покрито і потреби в 2026-му, — міністр фінансів Польщі.
він на півставки ще тут по ночам підробляє у КМУ?
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Ірина_, Модератор
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