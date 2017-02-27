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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2025 00:10
Дюрі-бачі написав:
Дивно НБУ каже про непомітний перехід на Євро. Невже народ не помітить
глянул в кошелек -
а там уже Євро
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Додано: Сер 22 січ, 2025 09:56
Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100. При тому всі інші банки стояли в діапазоні 42.55-42.65 на продаж
Сьогодні вже Укрсибб теж 42.54.
Що це було? Вони знають щось що інші банки не знають?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 10:20
olmyb написав:
В України немає проблем із фінансами на 2025-й рік. Частково покрито і потреби в 2026-му, — міністр фінансів Польщі.
він на півставки ще тут по ночам підробляє у КМУ?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:30
prodigy написав: asti написав:
Тому вартість картоплі для більшості людей значно важливіша
ті люди о ком ви дамаєте -міряють зарплату в кількості бутилок водки (або бояришника)
сьогодні навіть белоруси бульбу не їдать по 500кг за сезон як було раніше
при майше однаковій ціні-гречка має більше користі і меньше недоліків
ну так сравните по цене гречки. Или яблок. Или услуг стоматолога.
И быстро выяснится, что экономия на цене нового Лексуса - мелочь, никак не повышающая качество жизни:-)
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:40
prodigy написав: asti написав:
Тому вартість картоплі для більшості людей значно важливіша
ті люди о ком ви дамаєте -міряють зарплату в кількості бутилок водки (або бояришника)
сьогодні навіть белоруси бульбу не їдать по 500кг за сезон як було раніше
при майше однаковій ціні-гречка має більше користі і меньше недоліків
Ви, як доросла і, сподіваюсь, освічена людина, мали б зрозуміти що картоплю я взяв умовно, до прикладу, маючи на увазі продукти харчування в цілому. Які, ще раз наголошую, значно важливіші для більшості людей ніж Лєксуси.
І не тільки для тих, хто міряє зарплатню горілкою чи ще чимось таким//)
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Додано: Сер 22 січ, 2025 14:04
Raymond написав: olmyb написав: Raymond написав:
а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.
якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити
допомогу.
І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))
ні, не може - допомогу, погоджену Конгресом, президент своїм указом зупинити не може - здається так у них влада побудована...
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