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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11791117921179311794

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 87
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
24
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 00:10

  Дюрі-бачі написав:Дивно НБУ каже про непомітний перехід на Євро. Невже народ не помітить

глянул в кошелек - :shock: а там уже Євро
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 09:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100. При тому всі інші банки стояли в діапазоні 42.55-42.65 на продаж
Сьогодні вже Укрсибб теж 42.54.
Що це було? Вони знають щось що інші банки не знають?
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 10:20

  olmyb написав:В України немає проблем із фінансами на 2025-й рік. Частково покрито і потреби в 2026-му, — міністр фінансів Польщі.

він на півставки ще тут по ночам підробляє у КМУ?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:30

  prodigy написав:
  asti написав:Тому вартість картоплі для більшості людей значно важливіша

ті люди о ком ви дамаєте -міряють зарплату в кількості бутилок водки (або бояришника)
сьогодні навіть белоруси бульбу не їдать по 500кг за сезон як було раніше

при майше однаковій ціні-гречка має більше користі і меньше недоліків
ну так сравните по цене гречки. Или яблок. Или услуг стоматолога.
И быстро выяснится, что экономия на цене нового Лексуса - мелочь, никак не повышающая качество жизни:-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:40

  prodigy написав:
  asti написав:Тому вартість картоплі для більшості людей значно важливіша

ті люди о ком ви дамаєте -міряють зарплату в кількості бутилок водки (або бояришника)
сьогодні навіть белоруси бульбу не їдать по 500кг за сезон як було раніше

при майше однаковій ціні-гречка має більше користі і меньше недоліків

Ви, як доросла і, сподіваюсь, освічена людина, мали б зрозуміти що картоплю я взяв умовно, до прикладу, маючи на увазі продукти харчування в цілому. Які, ще раз наголошую, значно важливіші для більшості людей ніж Лєксуси.
І не тільки для тих, хто міряє зарплатню горілкою чи ще чимось таким//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:04

  Raymond написав:
  olmyb написав:
  Raymond написав:а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)

Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.

якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу.
І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))

ні, не може - допомогу, погоджену Конгресом, президент своїм указом зупинити не може - здається так у них влада побудована...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:37

Shaman там тої допомоги багато різних видів. 20 млрд. фін. допомоги, наскільки я розумію, вже перерахували Світовому банку в Трамп її не забере. От військову цілком може. Навіть Байден її так затримував, що не встиг
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:56

  kombinator написав:Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100. При тому всі інші банки стояли в діапазоні 42.55-42.65 на продаж
Сьогодні вже Укрсибб теж 42.54.
Що це було? Вони знають щось що інші банки не знають?

Не спіймав цей момент, нажаль, але таке вже було з Укрсібом не раз. Таке враження, що просто хтось помиляється.
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