Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100. При тому всі інші банки стояли в діапазоні 42.55-42.65 на продаж Сьогодні вже Укрсибб теж 42.54. Що це було? Вони знають щось що інші банки не знають?
asti написав:Тому вартість картоплі для більшості людей значно важливіша
ті люди о ком ви дамаєте -міряють зарплату в кількості бутилок водки (або бояришника) сьогодні навіть белоруси бульбу не їдать по 500кг за сезон як було раніше
при майше однаковій ціні-гречка має більше користі і меньше недоліків
Ви, як доросла і, сподіваюсь, освічена людина, мали б зрозуміти що картоплю я взяв умовно, до прикладу, маючи на увазі продукти харчування в цілому. Які, ще раз наголошую, значно важливіші для більшості людей ніж Лєксуси. І не тільки для тих, хто міряє зарплатню горілкою чи ще чимось таким//)
Raymond написав:а допомогу вже зупинили на 3міс, а після війни навряд чи вона взагалі буде)
Здається ЗМІ і блогери хайпонули, а в указі мова конкретно про Афганістан, Ірак, Палестину та Пакістан.
якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу. І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))
ні, не може - допомогу, погоджену Конгресом, президент своїм указом зупинити не може - здається так у них влада побудована...
Shaman там тої допомоги багато різних видів. 20 млрд. фін. допомоги, наскільки я розумію, вже перерахували Світовому банку в Трамп її не забере. От військову цілком може. Навіть Байден її так затримував, що не встиг
kombinator написав:Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100. При тому всі інші банки стояли в діапазоні 42.55-42.65 на продаж Сьогодні вже Укрсибб теж 42.54. Що це було? Вони знають щось що інші банки не знають?
Не спіймав цей момент, нажаль, але таке вже було з Укрсібом не раз. Таке враження, що просто хтось помиляється.
orest написав:Оголошене Трампом призупинення допомоги від США іншим країнам України стосується тільки щодо грантів від Агенства США з міжнародного розвитку (USAID). Дири в бюджеті це не стосується. Крім того, ЄС у 2025 році затвердив для України допомогу в розмірі 30,6 млрд ойро. Переживати за міжнародну фінансову допомогу в цьому році не слід (якщо будуть виконуватися вимоги ЄС та МВФ щодо проведення реформ). Проблемним може бути наступний рік, особливо, якщо прокурори та аудитори з США озвучать дані по мародерству за 2022-2024 рр. Реальні проблеми для курсу становитимуть : погіршення платіжного балансу (ріст імпорту та скорочення експорту) через проблеми в металургії, агрокомплексі, дефіциті робочої сили, рості імпорту, включаючи імпорт ее; ріст попиту на ВКВ на готівковому (чорному) ринку (за 20 днів січня НБУ провів чистих валютних інтервенцій на суму 2,5 млрд дол за цей час фізособи купили 930 млн готівкових та безготівкових дол що становить 39%. У 2024 році покупки валюти населенням склали 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 – 17% а у 2022 – 4%).
Доволі скромно. Якщо 1млн військових купив по 1тис$ -- то і буде 1млрд$
В чому тут проблема для курсу? Допомогу дали в $. Потім НБУ продав. А банки з націнкою людям. Якщо якісь військові купують $ у зарплатному Приваті -- націнка державі. Якщо ті $ в ОВДП -- все знову опиняється у держави (й $, і націнка). % ~покриє інфляцію $. Звісно ж, багато хто перешле грв додому, там бігатимуть по обмінках -- отже, зароблять і обмінки. І для ФРС США вигода, за рахунок інфляції. А це союзник.
І навіть не так... Бо дуже багатьом військовим (і родинам) гроші чомусь б`ють в голову. Це доволі дивно (і на заробітки ж їздили, і бурштини копали...) -- але дуже л`ють в надспоживацтво...
Якби енбеушці курс муляв, то чому б вони на завтра знову знижували: 23.01.25 42,0325 43,2469 1,214 2,81% І цим робили гривневі ОВДП вже на 2.8% вигідніші за валютні, якщо рахувати від поч.січня 2024р.