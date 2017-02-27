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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11792117931179411795

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 87
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
24
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:05

Ну що, хлопці, куди завтра на Міжбанку, хто що міркує?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хлопці міркують боковик або незначний ріст. Просідання 100% завтра не буде!!! Райф продає 42.18 і до чого тут УкрСиббанк?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:19

якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу.
І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))[/quote]
ні, не може - допомогу, погоджену Конгресом, президент своїм указом зупинити не може - здається так у них влада побудована...[/quote]

Трамп aka MAGA БОГ може все
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:57

Чорна/червона ікра і Єгермейстр/Бакарді щодня?))

  Bobua написав:І навіть не так...
Бо дуже багатьом військовим (і родинам) гроші чомусь б`ють в голову.
Це доволі дивно (і на заробітки ж їздили, і бурштини копали...) -- але дуже л`ють в надспоживацтво...
А що вже тоді казати про різних лікарів з ВЛК і різних ТЦКашників? ;)

Може й тому нерухомість в ЗУ не хоче падати в ціні ;)
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