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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2025 19:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хлопці міркують боковик або незначний ріст. Просідання 100% завтра не буде!!! Райф продає 42.18 і до чого тут УкрСиббанк?
Додано: Сер 22 січ, 2025 20:19
якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу.
І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))[/quote]
ні, не може - допомогу, погоджену Конгресом, президент своїм указом зупинити не може - здається так у них влада побудована...[/quote]
Трамп aka MAGA БОГ може все
Додано: Сер 22 січ, 2025 20:57
Чорна/червона ікра і Єгермейстр/Бакарді щодня?))
А що вже тоді казати про різних лікарів з ВЛК і різних ТЦКашників?
Може й тому нерухомість в ЗУ не хоче падати в ціні
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