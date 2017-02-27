якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу. І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))[/quote] ні, не може - допомогу, погоджену Конгресом, президент своїм указом зупинити не може - здається так у них влада побудована...[/quote]
Bobua написав:І навіть не так... Бо дуже багатьом військовим (і родинам) гроші чомусь б`ють в голову. Це доволі дивно (і на заробітки ж їздили, і бурштини копали...) -- але дуже л`ють в надспоживацтво...
А що вже тоді казати про різних лікарів з ВЛК і різних ТЦКашників?
Може й тому нерухомість в ЗУ не хоче падати в ціні