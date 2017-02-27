якщо і так, то одним підписом Трамп може і нам припинити допомогу. І всі прекрасно знають, що рано чи пізно потрібно буде розраховувати на свої кошти, Захід вже втомився від цієї війни , у них свої проблеми починаються))))[/quote] ні, не може - допомогу, погоджену Конгресом, президент своїм указом зупинити не може - здається так у них влада побудована...[/quote]
Bobua написав:І навіть не так... Бо дуже багатьом військовим (і родинам) гроші чомусь б`ють в голову. Це доволі дивно (і на заробітки ж їздили, і бурштини копали...) -- але дуже л`ють в надспоживацтво...
А що вже тоді казати про різних лікарів з ВЛК і різних ТЦКашників?
Може й тому нерухомість в ЗУ не хоче падати в ціні
Bobua написав:І навіть не так... Бо дуже багатьом військовим (і родинам) гроші чомусь б`ють в голову. Це доволі дивно (і на заробітки ж їздили, і бурштини копали...) -- але дуже л`ють в надспоживацтво...
Чорна/червона ікра і Єгермейстр/Бакарді щодня?)) А що вже тоді казати про різних лікарів з ВЛК і різних ТЦКашників?
Може й тому нерухомість в ЗУ не хоче падати в ціні
Любий друже, нікому не кажіть, що бакарді і єгермейстер шляхетні напої) Ознакою гарного смаку оці болтушки можуть бути хіба серед публіки, чиї пращури нічого, крім самогонки, не куштували.
Striker написав:НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.
Для многих - это неожиданное решение НБУ...
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1% – до 14,5%. Про це на брифінгу заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.
"Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі в 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики", - сказав голова НБУ.
За його словами, інфляція у 2024 році сягнула 12%, ціновий тиск зберігається і на початку 2025 року.
реальна інфляція значно більше 12%, але для розрахунку беруть тисячі одиниць з номерклатурного списку, 95% якими під час війни я не користуюсь, то для мене інфляція 25-30% (рахую по енергоносіям, пальне, харчі, інтернет, ліки, засоби гігиени(старільні/моючи засоби,засоби для гоління). вважаю, що ставка 13,5% -це було авансом для МВФ і інших кредиторів, стан економіки не такий ряйдужний, гроші мають іншу ціну. від ставки НБУ залежить ставка депо/овдп Припускаю це не останнє підняття ставки, по ситуації ставка 16-17% десь на рівні очікувань ринку.
ряд України наразі не планує підвищення тарифу на електроенергію, хоча потенційні зміни можуть бути обговорені після завершення опалювального сезону. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №632, тариф на електроенергію в розмірі 4,32 грн за кВт·год діятиме до 30 квітня 2025 року. Надалі є два можливі варіанти: або продовження терміну дії цієї постанови ще на рік, або підвищення вартості електроенергії.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 23 січ, 2025 15:57, всього редагувалось 1 раз.