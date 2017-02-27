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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2025 15:55
Striker написав:
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.
А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?
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