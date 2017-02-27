RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11793117941179511796

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 87
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
24
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:55

  Striker написав:НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.

А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4800
З нами з: 29.07.22
Подякував: 785 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 17:26

  Дюрі-бачі написав:
  Striker написав:НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.

А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?


Ні, не прикрили і ще дуже довго не прикриють. Ставка по депосертам стала 17%, на 2,5% більше від облікової.
Искатель
 
Повідомлень: 6304
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 4855 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 19:25

  Искатель написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Striker написав:НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.

А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?


Ні, не прикрили і ще дуже довго не прикриють. Ставка по депосертам стала 17%, на 2,5% більше від облікової.

це по 3міс чи овернайт?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7976
З нами з: 29.09.19
Подякував: 714 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 11793117941179511796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3524, 3525, 3526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35252 37353525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 19:25
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13374062
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23278171
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.