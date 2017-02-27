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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 січ, 2025 15:55
Striker написав:
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.
А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:26
Дюрі-бачі написав: Striker написав:
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.
А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?
Ні, не прикрили і ще дуже довго не прикриють. Ставка по депосертам стала 17%, на 2,5% більше від облікової.
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Искатель
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:25
Искатель написав: Дюрі-бачі написав: Striker написав:
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.
А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?
Ні, не прикрили і ще дуже довго не прикриють. Ставка по депосертам стала 17%, на 2,5% більше від облікової.
це по 3міс чи овернайт?
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Shaman
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:16
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Ірина_
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:43
Striker написав:
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.
тепер зрозуміло, чому курс "пірнув"
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flyman
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:51
Искатель написав:
Ні, не прикрили і ще дуже довго не прикриють.
можна поцікавитись чому?
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greenozon
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