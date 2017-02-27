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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11793117941179511796

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 87
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
24
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:55

  Striker написав:НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.

А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 17:26

  Дюрі-бачі написав:
  Striker написав:НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.

А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?


Ні, не прикрили і ще дуже довго не прикриють. Ставка по депосертам стала 17%, на 2,5% більше від облікової.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 19:25

  Искатель написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Striker написав:НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.

А депозитні сертифікати прикрили чи досі в нас реальна ставка на 3% більша?


Ні, не прикрили і ще дуже довго не прикриють. Ставка по депосертам стала 17%, на 2,5% більше від облікової.

це по 3міс чи овернайт?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:16

Долар в кінці січня 2025: що вплине на курс валют?

Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:43

  Striker написав:НБУ підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції.

тепер зрозуміло, чому курс "пірнув"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Искатель написав:Ні, не прикрили і ще дуже довго не прикриють.

можна поцікавитись чому?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 02:48

  speedsx написав:
  kombinator написав:Укрсиббанк вчора продавав онлайн $ на рахунок по 42.23. Докупив 1100.

Не спіймав цей момент, нажаль, але таке вже було з Укрсібом не раз. Таке враження, що просто хтось помиляється.

А як звідти знімати без комісії?.. і які рахунки відкривати треба? Можна в особисті.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:42

Ну що ж, панове, які думки - проб'ємо 42 вниз на готівковому цього місяця?
Чи наступного?

Чи все ж таки "зворотньої дороги немає"?©
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:13

  Успіх написав:Ну що ж, панове, які думки - проб'ємо 42 вниз на готівковому цього місяця?
Чи наступного?

Чи все ж таки "зворотньої дороги немає"?©


Так
Investor_K
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