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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:39
jump написав:
цікавий бізнес
А потім приходить податкова і просить дропа заплатити 18+5% від обороту...
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:33
Дюрі-бачі написав: jump написав:
цікавий бізнес
А потім приходить податкова і просить дропа заплатити 18+5% від обороту...
Разве это уже воплотили в жизнь?
Речь про налогообложение поступлений денег на карту физ лица.
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Victor8
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:36
За даними DiXi Group імпорт електроенергії в Україну в 2024 році став найбільшим з 2014 року і склав майже 4,5 млн МВт/год. Експорт знизився до 350 тис МВт/год. Левову частку ее було імпортовано з Угорщини (1,7 млн МВт/год) і Словаччини (1,04 млн МВт/год).
Виробництво чавуну в Україні в 2024 р становило 7,09 млн тонн тоді як в 2021 р воно складало 22,17 млн тонн.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:51
orest написав:
За даними DiXi Group імпорт електроенергії в Україну в 2024 році став найбільшим з 2014 року і склав майже 4,5 млн МВт/год. Експорт знизився до 350 тис МВт/год. Левову частку ее було імпортовано з Угорщини (1,7 млн МВт/год) і Словаччини (1,04 млн МВт/год).
Виробництво чавуну в Україні в 2024 р становило 7,09 млн тонн тоді як в 2021 р воно складало 22,17 млн тонн.
Вітаю. Дуже приємно Вас бачити в нашому скромному середовищі.
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