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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11794117951179611797

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 87
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
24
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:цікавий бізнес

А потім приходить податкова і просить дропа заплатити 18+5% від обороту...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:33

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:цікавий бізнес

А потім приходить податкова і просить дропа заплатити 18+5% від обороту...

Разве это уже воплотили в жизнь?
Речь про налогообложение поступлений денег на карту физ лица.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

За даними DiXi Group імпорт електроенергії в Україну в 2024 році став найбільшим з 2014 року і склав майже 4,5 млн МВт/год. Експорт знизився до 350 тис МВт/год. Левову частку ее було імпортовано з Угорщини (1,7 млн МВт/год) і Словаччини (1,04 млн МВт/год).
Виробництво чавуну в Україні в 2024 р становило 7,09 млн тонн тоді як в 2021 р воно складало 22,17 млн тонн.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:51

  orest написав:За даними DiXi Group імпорт електроенергії в Україну в 2024 році став найбільшим з 2014 року і склав майже 4,5 млн МВт/год. Експорт знизився до 350 тис МВт/год. Левову частку ее було імпортовано з Угорщини (1,7 млн МВт/год) і Словаччини (1,04 млн МВт/год).
Виробництво чавуну в Україні в 2024 р становило 7,09 млн тонн тоді як в 2021 р воно складало 22,17 млн тонн.

Вітаю. Дуже приємно Вас бачити в нашому скромному середовищі.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:35

Ну шо, хлопці, куди з понеділка?!
asti
 
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