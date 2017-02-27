За даними DiXi Group імпорт електроенергії в Україну в 2024 році став найбільшим з 2014 року і склав майже 4,5 млн МВт/год. Експорт знизився до 350 тис МВт/год. Левову частку ее було імпортовано з Угорщини (1,7 млн МВт/год) і Словаччини (1,04 млн МВт/год). Виробництво чавуну в Україні в 2024 р становило 7,09 млн тонн тоді як в 2021 р воно складало 22,17 млн тонн.
orest написав:За даними DiXi Group імпорт електроенергії в Україну в 2024 році став найбільшим з 2014 року і склав майже 4,5 млн МВт/год. Експорт знизився до 350 тис МВт/год. Левову частку ее було імпортовано з Угорщини (1,7 млн МВт/год) і Словаччини (1,04 млн МВт/год). Виробництво чавуну в Україні в 2024 р становило 7,09 млн тонн тоді як в 2021 р воно складало 22,17 млн тонн.
Вітаю. Дуже приємно Вас бачити в нашому скромному середовищі.
але до тих пір, як дропів не почнуть притискати по-справжньому. тобто ті самі 18%+5%. прогнали мільйон - до сплати 230 т грн. їх не отримають - але потенційні дропи подумають, чи воно того варте.
й організатори гадають, що вони в безпеці. це вони ще стикалися з тим, як їх по-дорослому візьмуть в оборот. бо організована група - це завжди більше. хтось з "бігунків" здасть організаторів - а далі схема відпрацьована. поки що немає бажання.
колись стикався з обналом. теж буди люди, які пропонували, дайте рахунки, куди скидати "скам". там, де знаю, їх посилали відразу...
Українці, які надають свої банківські рахунки для відмивання коштів, мають доплатити податки. За транзит (використання рахунків для відмивання) доведеться дорого заплатити.
"Люди, що заробляють на транзиті декілька відсотків або символічний фікс, напевно не знають, що за законом все одержане ними оподатковується на загальних підставах податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %", – заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує UAINFO.org з посиланням на його Telegram-канал.
Вже завершено 425 перевірок таких платників, за результатами яких донараховано майже 224 млн гривень. Так, громадянин "Ш" у 2023 році одержав на банківський рахунок майже 17,4 млн гривень. За результатами документальної перевірки цього платника визначено суму грошового зобов’язання в розмірі 4,2 млн гривень.