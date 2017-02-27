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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11794117951179611797

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 88
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
31%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
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0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
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0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:цікавий бізнес

А потім приходить податкова і просить дропа заплатити 18+5% від обороту...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:33

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:цікавий бізнес

А потім приходить податкова і просить дропа заплатити 18+5% від обороту...

Разве это уже воплотили в жизнь?
Речь про налогообложение поступлений денег на карту физ лица.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

За даними DiXi Group імпорт електроенергії в Україну в 2024 році став найбільшим з 2014 року і склав майже 4,5 млн МВт/год. Експорт знизився до 350 тис МВт/год. Левову частку ее було імпортовано з Угорщини (1,7 млн МВт/год) і Словаччини (1,04 млн МВт/год).
Виробництво чавуну в Україні в 2024 р становило 7,09 млн тонн тоді як в 2021 р воно складало 22,17 млн тонн.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:51

  orest написав:За даними DiXi Group імпорт електроенергії в Україну в 2024 році став найбільшим з 2014 року і склав майже 4,5 млн МВт/год. Експорт знизився до 350 тис МВт/год. Левову частку ее було імпортовано з Угорщини (1,7 млн МВт/год) і Словаччини (1,04 млн МВт/год).
Виробництво чавуну в Україні в 2024 р становило 7,09 млн тонн тоді як в 2021 р воно складало 22,17 млн тонн.

Вітаю. Дуже приємно Вас бачити в нашому скромному середовищі.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:35

Ну шо, хлопці, куди з понеділка?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:30

  asti написав:Ну шо, хлопці, куди з понеділка?!

хлопці ще не прийняли п'ятничну дозу :D чи п'ятничний план :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:45

  jump написав:"Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циганів" у відділеннях банків
https://epravda.com.ua/interview/hto-ta ... bu-802394/

цікавий бізнес 8)

цікава стаття.

але до тих пір, як дропів не почнуть притискати по-справжньому. тобто ті самі 18%+5%. прогнали мільйон - до сплати 230 т грн. їх не отримають - але потенційні дропи подумають, чи воно того варте.

й організатори гадають, що вони в безпеці. це вони ще стикалися з тим, як їх по-дорослому візьмуть в оборот. бо організована група - це завжди більше. хтось з "бігунків" здасть організаторів - а далі схема відпрацьована. поки що немає бажання.

колись стикався з обналом. теж буди люди, які пропонували, дайте рахунки, куди скидати "скам". там, де знаю, їх посилали відразу...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:48

  Victor8 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:цікавий бізнес

А потім приходить податкова і просить дропа заплатити 18+5% від обороту...

Разве это уже воплотили в жизнь?
Речь про налогообложение поступлений денег на карту физ лица.

процес почався
Українцям донараховують податки за картку, через яку проходять великі суми: Гетманцев пояснив, скільки потрібно заплатити
Українці, які надають свої банківські рахунки для відмивання коштів, мають доплатити податки. За транзит (використання рахунків для відмивання) доведеться дорого заплатити.

"Люди, що заробляють на транзиті декілька відсотків або символічний фікс, напевно не знають, що за законом все одержане ними оподатковується на загальних підставах податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %", – заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує UAINFO.org з посиланням на його Telegram-канал.

Вже завершено 425 перевірок таких платників, за результатами яких донараховано майже 224 млн гривень. Так, громадянин "Ш" у 2023 році одержав на банківський рахунок майже 17,4 млн гривень. За результатами документальної перевірки цього платника визначено суму грошового зобов’язання в розмірі 4,2 млн гривень.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:56

  Shaman написав:
  Victor8 написав:Разве это уже воплотили в жизнь?
Речь про налогообложение поступлений денег на карту физ лица.

процес почався
Українцям донараховують податки за картку, через яку проходять великі суми: Гетманцев пояснив, скільки потрібно заплатити
Українці, які надають свої банківські рахунки для відмивання коштів, мають доплатити податки. За транзит (використання рахунків для відмивання) доведеться дорого заплатити.

The milking process never ended.
Вони навіть досі хочуть, щоб заплатили у кого немає "нерухи", розсилають свої апокліптичні рішення. А тут таке... халва.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 04:16

Держсекретар США Марко Рубіо розпорядився припинити всю іноземну допомогу, включно з Укрвїною [url]
www.reuters.com/world/us/trump-pause-ap ... 025-01-24/[/url]
Visky
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