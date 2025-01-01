Visky написав:Держсекретар США Марко Рубіо розпорядився припинити всю іноземну допомогу, включно з Укрвїною [url]
http://www.reuters.com/world/us/trump-p ... 025-01-24/[/url]
Це пиZZдець!!!😱😱😱
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:12
Це пиZZдець!!!😱😱😱
Додано: Суб 25 січ, 2025 13:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
за тиждень курс долару так непогано впав, навіть під 42. наслідок того, що інтервенції повернулися до старого рівні - 150 млн дол на день. загальні інтервенції за тиждень - 756 млн дол
а це сталося внаслідок того, що скоротився дефіцит валюти операцій клієнтів банків. але не за рахунок збільшення пропозиції валюти, а за рахунок зменшення попиту.
надходження валюти відновлюється повільно - хоч на останньому тижні рівень склав 170-180 млн дол на день, це поки суттєво менше минулорічних рівнів 230 млн дол.
але зменшується й попит. можливо, через те, що загальна кількість безготівкової гривні зменшилася й складає зараз десь 710 ярдів грн проти 780 ярдів на початок місяця
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 січ, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2025 13:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
маю припущення це через те, що гроші з грудневих бюджетів закінчилися, а в січні дуже мало нових.
Ще на депозитних сертифікатах кошти скоротились із 510 до 371 млрд. грн.
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