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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11795117961179711798

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 89
41,00-41,50
3%
3
41,50-42,00
7%
6
42,00-42,50
28%
25
42,50-43,00
30%
27
43,00-43,50
16%
14
43,50-44,00
3%
3
44,00-44,50
2%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
1%
1
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:12

  Visky написав:Держсекретар США Марко Рубіо розпорядився припинити всю іноземну допомогу, включно з Укрвїною [url]
http://www.reuters.com/world/us/trump-p ... 025-01-24/[/url]

Це пиZZдець!!!😱😱😱
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

за тиждень курс долару так непогано впав, навіть під 42. наслідок того, що інтервенції повернулися до старого рівні - 150 млн дол на день. загальні інтервенції за тиждень - 756 млн дол

а це сталося внаслідок того, що скоротився дефіцит валюти операцій клієнтів банків. але не за рахунок збільшення пропозиції валюти, а за рахунок зменшення попиту.

надходження валюти відновлюється повільно - хоч на останньому тижні рівень склав 170-180 млн дол на день, це поки суттєво менше минулорічних рівнів 230 млн дол.

але зменшується й попит. можливо, через те, що загальна кількість безготівкової гривні зменшилася й складає зараз десь 710 ярдів грн проти 780 ярдів на початок місяця
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 січ, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:за тиждень курс долару так непогано впав,

маю припущення це через те, що гроші з грудневих бюджетів закінчилися, а в січні дуже мало нових.

  Shaman написав:безготівкової гривні зменшилася й складає зараз десь 710 ярдів грн проти 780 ярдів на початок місяця

https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidit ... 23.01.2025
Ще на депозитних сертифікатах кошти скоротились із 510 до 371 млрд. грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:59

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:за тиждень курс долару так непогано впав,

маю припущення це через те, що гроші з грудневих бюджетів закінчилися, а в січні дуже мало нових.

  Shaman написав:безготівкової гривні зменшилася й складає зараз десь 710 ярдів грн проти 780 ярдів на початок місяця

https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidit ... 23.01.2025
Ще на депозитних сертифікатах кошти скоротились із 510 до 371 млрд. грн.

моя цифра включно з депосертифікатами.

то ви ще не побачили, що вчора депосертифікати взагалі впали до 170 ярдів грн :D чомусь банки залишили гроші на рахунках 8)
Shaman
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